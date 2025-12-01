【看見泰國 VisionThai】又多了一個新的曼谷景點！曼谷暹羅百麗宮(Siam Paragon)全新打造未來概念空間「NEXTOPIA：Prototype for the World of Tomorrow」，把科技、藝術、永續、時尚與美食一次展現，打造成一座「曼谷未來城市生活」的預告片。走路就能發電的地板、懸浮地球裝置、室內垂直農場到國際話題餐廳一次集結，成為近期到曼谷必逛的新地標。

曼谷新地標！“NEXTOPIA” 走路發電、懸浮地球...6大亮點必看（來源：官方）

亮點1：曼谷NEXTOPIA在哪裡？創意巧思必看

曼谷NEXTOPIA位在暹羅百麗宮購物中心的5樓與5A樓，官方把它設定成「未來世界原型城市」，希望讓大家在逛百貨的同時，也能看到未來生活的各種可能——從怎麼用綠電、怎麼減少浪費，到怎麼讓公共空間變得更有趣。

亮點2：不只是展覽：曼谷NEXTOPIA是會長大的未來城

Siam Paragon NEXTOPIA不是期間限定展，而是常設空間，未來會持續換內容、加活動。這裡被設計成一個「共創平台」，讓品牌、設計師、工程團隊、學校與社群一起在真實場域測試新點子。對一般遊客和在地居民來說，每次來曼谷逛Siam Paragon，都有機會在NEXTOPIA遇到不同主題與新體驗。

亮點3：走路就能發電：Kinetic Floor一定要踩

來到曼谷NEXTOPIA，最容易被注意到的就是地板。Kinetic Floor動能地板能把大家走路的腳步轉化成電力，旁邊螢幕會即時顯示目前累積發了多少電、產生了多少能量。這個設計一方面是互動裝置，一方面也是在示範：未來城市裡，連「走路」都有可能變成綠電來源。

亮點4：懸浮地球＋城市視覺：NEXTOPIA打卡點必看

曼谷NEXTOPIA的視覺主角，是中庭那顆懸浮的「The Globe」地球裝置，配上LED球體畫面與燈光，科技感十足。它不只是裝飾品，也會播放與氣候、地球環境相關的內容，讓大家在拍照的同時，順便被提醒「我們跟這顆星球的關係」。入口處的Tree of Life生命之樹，以及連接4、5、5A樓的The Spiral螺旋樓梯，則用自然線條與回收材質打造出一條很有儀式感的動線，是整個曼谷NEXTOPIA裡必拍的幾個角落。

