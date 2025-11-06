曼谷清理近40萬個水燈 環保抬頭數量年少24%
（中央社記者李宗憲曼谷6日專電）泰國昨天慶祝水燈節，許多人在河畔施放水燈，祈求來年順利，入夜後，曼谷政府出動大批清潔人員清理留在河面上的水燈。市府今天指出，共清理近40萬個水燈，總數量比去年減少24%。
泰國昨天慶祝水燈節（Loy Krathong），曼谷市政府指定33個大型公園作為慶祝水燈節活動的官方場地。市府人員從昨晚8時開始在110個地點清理留下的水燈和垃圾，直到今天凌晨5時才結束。
水燈節期間，人們會把用花、水果和蠟燭裝飾的美麗水燈放到水裡，當水燈順流而下時帶走壞運氣，同時向河神（Mae Khongkha）祈求來年的幸運，或是請河神原諒人們過度使用河水。
泰國公共電視臺（Thai PBS）報導，市府發言人艾瓦倫尤（Aekvarunyoo Amrapala）說，今年共清理了39萬1027個水燈，數量比去年減少24%。其中，82.76%的水燈是由天然材料製成。
他補充，過去2年的數據顯示，水燈總數和不可分解材料製成的水燈比例，均呈現持續下降趨勢。
近年因環保意識抬頭，泰國民間團體呼籲民眾，減少使用會污染環境或是無法分解的材質製作水燈，泰國政府也開始推廣相關概念，曼谷市政府去年開始在多個地點讓民眾施放電子水燈，達到過節的意義但又不會污染環境。
另外，曼谷市政府推出的虛擬水燈平台網站已連續第2年上線，共2萬3347個虛擬水燈被施放，比去年的3萬6832個少。
泰國今年的水燈節因王太后詩麗吉（Sirikit）辭世而減少慶祝氛圍，當局日前表示，雖允許各地舉辦水燈節，但要求調整部分活動形式，如減少音樂、燈光和音效的表演，並確保所有慶祝活動保持莊嚴的氣氛，以緬懷王太后詩麗吉。（編輯：唐聲揚）1141106
