【看見泰國 VisionThai】米其林一星餐廳痣姐熱炒(Raan Jay Fai)再度陷入社群媒體風波，這次被指控歧視泰國客人。餐廳方面已對其政策進行辯護，強調規定實施多年並非針對特定族群。

曼谷痣姐熱炒Jay Fai再陷風波 被控歧視泰國客人（來源：官方社群）

一名顧客週一在TikTok發布影片，描述她早上7點就到這家世界知名的店屋餐廳排隊，拿到5人座位的第3號。兩小時後餐廳開門時，員工拒絕讓人數未到齊的她們入座，堅持所有成員必須全部到場。

儘管顧客表示願意先點餐等候，並說朋友10分鐘內就會到達，但仍被要求到新的隊伍重新排隊。顧客聲稱，員工還告訴她，如果朋友到了而她不一起用餐會有問題，並建議她要有更好的禮儀。

廣告 廣告

該顧客表示，根據她的經驗，外國客人包括她的外國朋友在Raan Jay Fai都受到更禮貌的對待。她認為自己受到的待遇感覺像是基於外貌和國籍的歧視。

網路投訴出現一天後，餐廳老闆的女兒在媒體回應，說明人數不齊不能入座的政策已實施多年。她說明營運考量，「過去曾有人數不齊的客人占據桌位一到兩小時才點餐，或點餐後還坐好幾個小時，影響其他客人用餐。」

至於所謂的不當言論，她表示那是針對受雇排隊的人，不是一般顧客，目的是要阻止這種行為。她說，如果溝通造成顧客不適，確實應該道歉，但絕對沒有故意歧視的意圖。

Raan Jay Fai今年8月也曾陷入社群媒體風波，當時一名網紅抱怨被收取4,000泰銖買招牌蟹肉煎蛋，正常售價為1,500泰銖。餐廳為誤會道歉，表示使用了較昂貴的蟹肉但未事先說明，隨後被內貿部罰款2,000泰銖。（延伸閱讀：曼谷痣姐熱炒標價不實遭罰）

Jay Fai位於曼谷舊城區，2018年獲得曼谷米其林指南首屆一星評等，並持續保持至今。創辦人痣姐素平亞·瓊蘇塔(Supinya “Jay Fai” Junsuta)現年82歲，廚藝聞名於國際，但店家作風爭議不斷。

核稿：陳韋如

封面來源：官方社群

更多VISION THAI看見泰國報導

4間老字號曼谷美食：懷舊茶餐廳、泰式早餐、米其林油條…一次蒐集

2025米其林星鑰泰國飯店揭曉！曼谷清邁普吉62家上榜

