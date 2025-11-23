曼谷監獄淪特權淫窩！獄警「女模直送」中國囚犯 泰警突襲補獲活春宮

曼谷監獄淪特權淫窩！獄警「女模直送」中國囚犯，泰警突襲竟補獲活春宮。示意圖／取自pixabay

泰國曼谷中央監獄近日爆出重大貪腐與性醜聞，泰國獄政廳於11月16日突襲該監獄，揭發部分獄警涉嫌收受中國籍囚犯巨額賄賂，提供「VIP級待遇」，甚至協助安排從中國偷渡入境的「女模」進入監獄從事性交易，消息震驚全國。

獄警收百萬泰銖賄款 直送「女模」美中國囚犯

根據《Thai PBS》報導，此次行動源於匿名檢舉，指稱某些中國囚犯在獄中享有異常特權，對其他囚犯造成不當影響。調查人員進入監獄後，查獲微波爐、冰箱、空調等違禁電器與奢侈品，更在樓梯下的密室發現多個使用過的保險套，疑似為性交易場所。警方已採集DNA樣本送驗，以釐清涉案對象。

廣告 廣告

調查指出，涉案獄警疑似收受超過百萬泰銖賄款，與中國囚犯勾結，不僅協助走私違禁品與電器用品，還以「捐贈」名義讓物品合法化入獄。此外，獄警被指控強迫泰國本地囚犯擔任「貼身僕人」，更離譜地安排偷渡中「女模」進監，供特權囚犯享樂。

泰警突襲直擊「活春宮」

突襲當天，調查人員除查獲大量違禁物品外，還在密室當場逮捕一對「正在性行為」的男女。報導指出，相關中國囚犯甚至付出機票與酬勞逾百萬泰銖，透過特殊管道將女模秘密送入監獄。

獄政廳痛斥嚴重違反紀律、倫理 監獄長等涉案人遭調職

事件曝光後，引發泰國社會譁然，獄政廳已於21日發布聲明，痛斥涉案獄警嚴重違反紀律與司法倫理，並宣布包括監獄長在內的14至20名人員遭到調職，涉案中國囚犯也已被迅速轉往其他監獄。

泰國司法部長魯塔蓬（Rutthapon Naowarat）直言，這起事件「是他公務生涯中最離譜的情況」，已完全破壞監獄管理體系的信譽。目前政府已成立專案調查小組，將深入追查是否涉及更大規模的結構性貪腐與跨國賄賂網絡，預計未來數週將公布更多調查結果。



回到原文

更多鏡報報導

鹹酥雞買365元遭轟拜金女！情侶鬧分手 業者跟風推「拜金套餐」：一定讓你吃不完

公車一次來很多台怎揮手？台中司機製圖曝「暗號&關鍵」 網驚：活20年第一次聽到

子瑜高喊這句全場嗨翻！娜璉中文致謝驚豔ONCE 醫回憶10年前「台獨公開處刑事件」