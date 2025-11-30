曼谷破獲國際詐團！台男「3條通」落網 親揭資工背景成詐團黑手

國際中心／程正邦報導

泰國警方近日突襲曼谷1處公寓，逮捕16名涉嫌國際詐騙的外籍人士，其中1名台男遭3案通緝，具資工背景，引起關注。（圖／翻攝自Khaosod）

突襲曼谷公寓 16名跨國詐騙嫌犯落網 12人自緬甸非法入境

泰國警方近日在曼谷的打擊跨國犯罪行動中取得重大進展。泰警與移民局官員於 27 日展開突襲，在曼谷拉瑪九區一處公寓內，成功逮捕了 16 名涉嫌國際詐騙的外籍人士，其中包含了 15 名中國籍嫌犯，以及 1 名在台灣身背多項通緝的男子。

根據泰國媒體《Khaosod》報導，警方持令搜查該公寓的一處房間，當場將所有嫌疑人拘留。警方查核身份後發現，這 16 人中有 13 人違反了泰國移民法。其中，有 12 名中國籍嫌犯證實是從鄰國緬甸逃亡至泰國，途經達府以非法入境方式進入泰國；另有 1 名中國籍人士則因簽證逾期滯留。其餘 3 名嫌犯，包括 1 名中國籍女子、1 名台灣男子與另 1 名中國籍嫌犯，則持有有效簽證。

廣告 廣告

台籍通緝犯身分曝光 資訊工程背景成詐團「技術支援」

在被逮捕的嫌犯中，該名台籍男子的背景格外引人注目。警方證實，這名台灣男子在台灣涉有多項通緝案件，涵蓋了毒品、詐欺與洗錢等重罪。

在偵訊過程中，這名台籍男子坦承自己曾因操作人頭帳戶而被起訴。他進一步透露，由於他具備資訊工程的專業背景，因此被國際詐騙集團相中並招募，成為詐騙鏈中的「技術支援」角色。

他供稱，自己主要負責執行網路交友詐騙（殺豬盤）與投資詐騙等業務。他承認自己為詐團開設了 2 個人頭帳戶，並藉此獲得新臺幣 5 萬元的報酬。這項供詞，揭示了詐騙集團對擁有專業技能人士的招募策略。

邊境查緝奏效 詐團中轉站轉向泰國

警長普拉索普喬克（Prasopchok Iampinit）表示，部分嫌犯先前曾在緬甸為詐騙集團工作，但由於當地邊境的查緝力度加強，他們被迫逃離，並經由達府等邊境路線偷渡至泰國，試圖將泰國作為新的跨國詐騙中轉站。包括台灣嫌犯在內的多名成員，都是在 27 日清晨 4 時才剛剛抵達這處公寓。

警方在現場查扣了多支手機，其中在一名嫌犯的行李中就發現了 8 支手機。警方正逐一檢查手機中的通訊與財務資料，以追溯詐騙集團的犯罪網絡。此外，警方也對一輛疑似用來運送嫌犯的車輛展開調查，試圖釐清是否有泰國人士提供交通與後勤支援。

目前，泰國警方已對 11 名非法入境的中國籍嫌犯及台灣男子以非法入境罪嫌提起公訴，另有 1 名中國籍嫌犯因簽證逾期遭起訴。警方強調，在完成所有移民程序後，該名台灣男子將被移交給移民局，泰方將與台灣當局合作，處理其未決的通緝案件，以阻斷非法跨境犯罪的活動路線。

更多三立新聞網報導

移動回收站？ 高雄騎士掛滿「5大袋」違規上路 恐遭重罰金額曝

舒子晨比基尼解放「超兇上圍」！S曲線全看光 網嗨：不當諧星了

不求脫單！龍山寺月老桌擺滿偶像小卡 韓遊客傻眼：月老變成搶票大神

早餐店「靈魂醬油膏」甜鹹滑順藏玄機 網友揭自製配方：一吃上癮

