曼谷空氣品質惡化 示警戴口罩減少戶外活動

【看見泰國 VisionThai】曼谷空氣品質再度惡化，PM2.5濃度連日超過安全標準，市府已對全市發布空污警示，提醒民眾與旅客外出務必配戴PM2.5防護口罩並減少劇烈戶外活動，以降低「曼谷PM2.5」對健康的影響。當局預估這波空污情況將持續至12月2日前後，空氣品質有望於下週逐步好轉。

曼谷市政府(Bangkok Metropolitan Administration, BMA)副常務秘書長那隆‧魯昂斯里(Narong Rueangsri)表示，曼谷空氣品質資料中心(Bangkok Air Quality Data Centre)於2025年11月30日上午11時的監測顯示，全市PM2.5（細懸浮微粒）24小時平均濃度為每立方公尺42.6微克(µg/m³)，高於泰國標準值37.5微克。依照當局分級，曼谷目前空氣品質落在「橘色」等級，意為「開始影響健康」，代表空氣污染已足以對一般族群產生不良影響。

當局指出，在「橘色」等級下，一般民眾在戶外活動時應使用具防護效果的PM2.5口罩，並儘量縮短停留時間或降低運動強度，特別是慢跑、球類運動等劇烈活動，以減少吸入污染物的機會。倘若出現咳嗽、呼吸困難、胸悶或眼睛刺痛等異常症狀，應提高警覺，必要時尋求醫療協助。

至於敏感族群，包括兒童、長者、孕婦以及患有心血管疾病或呼吸道疾病者，官方建議盡可能避免劇烈戶外活動，非必要時也應減少外出，一旦在空污期間出現明顯不適，應儘速就醫。

在氣象條件方面，目前來自中國的強烈高壓系統覆蓋泰國，使曼谷地區氣溫轉涼，同時增加了低空逆溫與邊界層高度偏低的可能性，導致垂直擴散條件不佳、空氣流通受限，污染物較易累積在近地面層。這種情況下，一旦本地排放與外來污染同時存在，PM2.5濃度就更容易在短時間內升高。

此外，正值乾季與農作收成尾聲，泰國中部與東北部地區以及曼谷周邊上風處省份出現農業焚燒與生質燃料燃燒熱點增加的情形。這些焚燒產生的煙霧與細懸浮微粒會隨風向被輸送至曼谷，與本地交通、工業與建築排放疊加，使曼谷空氣品質在此期間更容易超過法規標準。

依照目前預報，曼谷及都會區的PM2.5濃度預計將在未來數日持續高於安全標準，直到約12月2日前後，隨大氣通風條件逐步改善，空氣品質才有望回落至較安全區間。相關單位預期，12月3日至5日之間，大氣擴散與通風情況將轉佳，有助於稀釋累積的細懸浮微粒。

曼谷市政府呼籲民眾與旅客持續關注官方發布的「曼谷PM2.5即時資訊」與空氣品質預報，適度調整戶外活動安排，並配合配戴PM2.5口罩等防護措施。

