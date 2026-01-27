曼谷空污嚴重PM2.5飆破百！政府研擬推遠距上班

【看見泰國 VisionThai】泰國空氣污染情況27日持續惡化，大曼谷地區空污指數飆破百位數，達到嚴重危害健康的紅色警戒級別，曼谷及周邊近20個府都被霧霾籠罩。面對嚴峻情況，曼谷市政府正研擬若本週末至下週初空污未改善，將要求企業配合讓員工在家上班，減少污染排放。

泰國地理資訊和太空技術發展局(GISTDA)27日上午8時監測顯示，曼谷西側的北欖府(Samut Sakhon)細懸浮微粒(PM2.5)濃度高達116.4微克/立方公尺(µg/m³)，是政府安全標準37.5 µg/m³的三倍以上。曼谷市區濃度也達104.7 µg/m³，大曼谷周邊及中部共20個府進入紅色警戒，另有24個府呈現橙色級別，主要分布在中部和東北部。全泰國76個府中，僅兩個邊陲府份維持良好空氣品質。

空污惡化趨勢在前一日已經顯現。26日上午曼谷空氣品質資訊中心報告指出，全市平均PM2.5濃度為39.4 µg/m³，東區的拉卡邦區(Lat Krabang)更高達53.1 µg/m³。當日中午，曼谷在全球空氣污染最嚴重城市中排名第15位。曼谷東區、北區、南區及北吞武里區的空氣品質已達「開始影響健康」等級。

曼谷市長查猜(Chadchart Sittipunt)表示，預計2月1日至3日期間，首都空氣污染將維持在橙色級別，可能對健康造成影響。若1月31日至2月3日污染持續加劇，市政府可能要求企業配合，允許員工居家辦公，以協助減少排放。曼谷污染管制局也警告，民眾在2月1日至4日必須密切注意空氣品質。

當局強烈建議一般民眾在戶外時配戴PM2.5口罩，減少劇烈運動時間，並留意咳嗽、呼吸困難或眼睛刺激等症狀。高風險族群則應隨時配戴口罩，避免從事劇烈戶外活動，若出現症狀應立即就醫。

根據中央社報導，曼谷市長顧問、可持續發展負責人蓬普隆(Pornphrom Vikitsreth)指出，曼谷空污最大來源為外地的農業焚燒，加上市區污染源和不利的大氣條件，導致問題更加嚴重。目前市政府正密切監測包括生質燃燒、車輛廢氣排放和建築工地在內的污染源，並透過跨府協調運用科技因應。由於風向難以預測，空污情況仍存在變數。

