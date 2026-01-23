曼谷聽交響樂！泰國愛樂2026樂季《梁祝》迎馬年，還有莫札特馬勒多場選擇

【看見泰國 VisionThai】泰國首支國際規格交響樂團「泰國愛樂」2026樂季節目精彩可期，從莫札特經典到馬勒交響曲，涵蓋多種風格。由瑪希敦大學音樂學院主導、以王子瑪希敦廳為基地的「泰國愛樂管弦樂團」(Thailand Philharmonic Orchestra)，近年以精緻選曲與優質音響在樂迷間建立口碑。其中，2月14日推出的特別場最受矚目，邀來國際二胡演奏家楊雪演繹《梁祝》經典，由新加坡指揮連文華執棒，搭配春節序曲、泰國傳統樂曲等跨文化曲目慶祝馬年。為鼓勵樂迷聆聽，樂團推出Music Lover Card會員制度最低7折優惠，並提供從BTS Bang Wa站出發的免費接駁巴士。（延伸看相關：《梁山伯與祝英台》登曼谷！國際二胡演奏家楊雪2月14日攜手「泰國愛樂」獻藝）

泰國愛樂樂團將舉辦新春音樂會，由指揮連汶華與二胡演奏家楊雪共同呈獻。（來源：官方）

樂團與音樂廳：泰國古典樂指標

泰國愛樂成立於2000年，是泰國第一支以國際規格運作的常設交響樂團。團員結合泰國與多國音樂家，曲目從古典名作到當代新作一應俱全，多年來透過巡演、錄音與教育計畫，拉近泰國社會與古典音樂的距離。

泰國愛樂樂團於馬希敦王子展演廳展現磅礴氣勢，為觀眾帶來極致的古典音樂視聽盛宴。（來源：官方）

王子瑪希敦廳(Prince Mahidol Hall)位於沙拉亞(Salaya)瑪希敦大學校園內，外觀以流線造型結合水景與綠意。廳內音響設計專為交響樂打造，無論是百人大編制的馬勒，或是精緻的莫札特室內樂，都能呈現清晰且富層次的聲音效果，在樂迷間以音響品質著稱。

位於馬希敦大學的馬希敦王子展演廳在夜色中燈火輝煌，獨特的建築設計倒映於水面，盡顯藝術殿堂之美。（來源：官方）

交通便利 提供免費接駁

從曼谷市區搭BTS至Bang Wa站後，主辦單位在演出日提供免費接駁巴士，開演前約90分鐘發車，散場後15分鐘內安排返程車次，讓不自駕的樂迷也能方便規劃行程。

馬希敦大學提供接駁公車服務，方便聽眾往返校區與市區。（來源：官方）

泰國愛樂2026年上半年推出多場不同風格音樂會，涵蓋經典到當代曲目。2月8日的《莫札特與德伏札克》(Mozart & Dvořák)以經典作品為主，適合古典樂入門者。2月14日春節與西洋情人節特別場《中國新年慶典》(Chinese New Year Celebration)最受矚目，由國際獲獎二胡演奏家楊雪(Yang Xue)演出經典《梁山伯與祝英台》協奏曲，搭配李煥之《春節序曲》、泰國傳統樂曲《老月圓》(Lao Duang Duen)等跨文化曲目，新加坡指揮連文華(Lien Boon Hua)帶領樂團呈現。

5月至8月陸續推出《火鳥》(Firebirds)展現戲劇張力、《莫札特與馬勒》(Mozart & Mahler)從精緻到磅礴、《跨世代共鳴》(Timeless Resonance)演繹穿越時空的經典、《美國壯麗》(American Spectacular)聚焦美國作曲家與電影感旋律、《堂吉訶德》(Don Quixote)以音樂說故事，以及《與泰國愛樂並肩》(Side by Side with TPO)讓年輕音樂家與樂團同台，提供從入門到進階、從東方到西方的多元選擇。詳情請參閱官網：https://www.thailandphil.com/events/

會員制度多聽多省

為鼓勵樂迷養成固定聆聽習慣，泰國愛樂推出Music Lover Card會員計畫。會員可享指定座位最低7折優惠，部分方案附贈特定場次門票，持卡還能在合作餐廳享折扣。

申辦方式分為線上填表預約後現場取卡，或直接在王子瑪希敦廳售票櫃台辦理。對於經常聽音樂會或想追完整樂季的樂迷來說，會員制度可有效節省支出。

從選曲到音響，從交通到優惠，泰國愛樂正在讓古典音樂走入更多曼谷居民的生活。

