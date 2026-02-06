中央社

曼谷華裔家族的老宅花園 (圖)

郭俞霈策劃的「ESG 創作實驗：曼谷老城文化景觀的永續再生」展覽，在曼谷老城一處華裔家族的老宅花園展出。

中央社記者李宗憲曼谷攝 115年2月6日

