曼谷街頭遊客 (圖)

商傳媒｜記者馬兆麟／宜蘭報導宜蘭全新熱門網紅景點「布魯克森林/BrooKburg」民宿，在近 6,000 家旅宿報名、500 家入圍、並與多家五星級飯店同場競逐的激烈評選中，勇奪「十大最佳優質新旅宿」及「十大異國風情旅宿」。以宛如歐洲童話小鎮的氛圍與獨具美學的建築風格，成為今年宜蘭最受矚目的旅宿之一。並為回饋旅客支持，即日起至 2026 年 6 月 30 日前入住可享「旅宿大賞」專屬優惠。坐落於宜蘭員山、距離市區僅十分鐘車程的布魯克森林，是一座將歐式浪漫與山林靜謐完美融合的度假園區。園區佔地近兩千坪，依傍雪山餘脈的五十溪畔，四季景致變化多端，少了喧囂的觀光氣息，取而代之的是與山嵐、樹影與流水聲交織的迷人風情。建築靈感源自南德巴伐利亞風格，融合法、德、奧經典木桁式設計。白牆、尖塔與拱型廊道錯落有致，層次分明。無論是晨霧中映照的白牆木窗，或夜色下點亮的暖黃燈光，都營造出宛如置身歐洲鄉村的愜意氛圍，讓旅人不出國門，也能享受異國風情。客房設計延續歐風主題，房名皆取自歐洲最美小鎮，花園雙人房正對落雨松林及花園景觀，四季風景如畫；閣樓三人房以斜頂木樑設計搭配私人陽台，打造溫馨居家氛圍；山景四人房可

商傳媒 ・ 1 天前