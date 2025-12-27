曼谷觀光業具有4大優勢 成為全球吸引最多遊客的城市

根據歐睿國際估計，2025年前往曼谷的國際旅客數量高達3,030萬人次。(圖片來源/pixabay)

曼谷是全球遊客最多的城市。但一些行為不端的遊客正在亞洲製造問題。

美國《CNN》報導指出，根據歐睿國際估計，2025年前往曼谷的國際旅客數量高達3,030萬人次，泰國首都曼谷是全球最多遊客造訪的城市，但是國際遊客的「觀光公害」隨之而來。

數據分析公司歐睿國際（Euromonitor International）發布的「全球百大城市目的地指數」對世界各地的領先城市進行排名，排名標準包括旅遊業、永續發展、經濟表現以及健康與安全。

第一名為巴黎：法國首都巴黎連續第5年被歐睿國際評為全球最佳城市。由於巴黎聖母院重新開放，以及巴黎聖日耳曼足球俱樂部 （PSG）首次 贏得歐冠冠軍後，大量足球迷湧入巴黎，一睹獎杯風采，今年對於「光之城」巴黎來說又是旅遊旺季。

巴黎連續5年被評為全球最佳城市

歐洲城市再次在2025年排名佔據主導地位，前10名中有6個城市，西班牙的馬德里排名第2，義大利的羅馬和米蘭分別排名第4和5，荷蘭的阿姆斯特丹排名第7，巴塞隆納上升兩位，排名第8。

光是2025年，巴黎就吸引了超過1800萬遊客。不過，對於非歐洲遊客來說，如此高的知名度也意味著更高的成本。巴黎羅浮宮博物館將於新年伊始，對來自歐洲經濟區以外的藝術愛好者提高45%的票價。

歐睿國際的報告再次宣布曼谷成為全球遊客最多的城市，估計2025年國際遊客造訪人數達到3,030萬人次。

CNN旅遊頻道的記者為大家解釋東南亞國家首都曼谷是如何摘得桂冠。

曼谷觀光業受四大關鍵因素支撐

曼谷的優點包括物價實惠、文化底蘊深厚（寺廟、宮殿、街頭生活）、世界一流的街頭美食、活力四射的夜生活、現代化的購物中心以及便捷的交通。

在強勁的亞洲旅遊趨勢和泰國旅遊機構的有效推廣下，曼谷持續位居全球遊客數量榜首，以獨特的傳統與現代融合，每年吸引數千萬遊客。

曼谷觀光業出色，受四大關鍵因素支撐，首先，富有文化底蘊，大皇宮、黎明寺、歷史悠久的寺廟和熱鬧的市場等標誌性景點，提供遊客深度的文化體驗。

再者，美食天堂，以其種類繁多、價格實惠且美味的街頭美食而聞名，對國際遊客有著巨大的吸引力。物美價廉，提供經濟實惠的住宿、餐飲和購物選擇，使曼谷成為熱門旅遊景點。現代與傳統的完美融合：將古老的傳統與現代化的便利設施完美結合，例如高效的公共交通（輕軌）和高端購物中心。

行為不端遊客製造問題

整體來看，亞太地區表現良好，東京排名第3，新加坡排名第9，首爾上升至第10。東京的旅遊基礎設施也位居世界第3，這座大城市市正透過對成田國際機場的大規模投資來鞏固其地位。規劃包括建造第三條跑道並延長第二條跑道，預計到2039年將使客運量增加一倍。

目前，亞太地區經歷旅遊業的蓬勃發展，國際遊客到訪量年增高達10%，但一些行為不端的遊客正在亞洲地區的旅遊熱點地區製造問題。

「這就像打開了潘多拉的魔盒，該如何把它關回去？」一位旅遊業分析師告訴CNN。

行為不端的遊客正在亞洲各地造成諸多問題，尤其是在曼谷、京都和印尼峇里島等熱門旅遊景點，導致過度旅遊、環境破壞（垃圾、污染）、文化衝突（噪音、不尊重習俗）以及當地資源緊張，問題涵蓋從喧嘩和亂丟垃圾到嚴重的環境污染和漠視當地傳統等方方面面，不僅影響當地居民，也影響到遊客鍾愛的旅遊勝地，進而迫使當地政府開徵新的稅收和推出新的法規，來管理遊客湧入和不良行為。

(原始連結)





