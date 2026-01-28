曼谷貓咖啡館虐貓 業者發聲道歉並宣布永久停業

【看見泰國 VisionThai】曼谷邦堪區(Bang Khen)貓咖啡館「Just Cat Cafe」因虐待動物遭到控告，於上週日（25日）一段在網路上流傳的影片顯示，該業者不僅毆打店內貓咪，甚至將其中一隻貓摔向牆壁，引發公憤。對此，該店經營者於本週一（26日）正式發布聲明致歉，並宣布咖啡館即日起永久關閉。

影片中的畫面顯示，一名男子在店內無客人時，多次用手腳毆打貓咪，甚至將其中一隻貓重摔向牆壁後拖行。影片曝光後，不少曾造訪該店的網友也紛紛留言，指稱店內貓咪普遍感染真菌皮膚病，質疑環境衛生與照護品質長期存在問題。

業者週一（26日）於臉書粉絲專頁發布聲明，坦承影片中虐貓者為其本人，說明該事件發生於去年8月。影片中受虐的貓咪Hana，業者則表示事發當天已將其送醫治療，目前健康狀況良好，且店內所有貓咪皆有定期體檢與疫苗接種記錄。（延伸閱讀：曼谷強制寵物植晶片 違者依法開罰）

業者在聲明中寫道，「對於影片中不當行為對大眾造成的心理傷害，我深感抱歉。為承擔責任，Just Cat Cafe 自即日起正式停止營業。」

動物福利基金會正在為店內約19隻貓咪安排新家，以確保牠們的福祉。有意領養這些貓咪的民眾，可聯繫邦堪區公所環境與衛生科(Environment and Sanitation Division)取得進一步資訊。

