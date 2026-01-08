曼谷鄭王廟攝影師趕遊客惹議 當局擬以禮儀訓練整頓

（中央社記者李宗憲曼谷8日專電）泰國知名景點曼谷鄭王廟最近成為焦點，因有部分攝影師遭指控，為付費遊客取景而驅趕其他遊客，引發爭議。鄭王廟對此道歉，並要求在寺廟內提供服務的攝影師須先接受「行為與禮儀訓練」才能執業。相關訓練將由警方和區公所負責。

曼谷昭披耶河畔（Chao Phraya）的鄭王廟（Wat Arun）是泰國知名觀光景點，許多外籍遊客會換上華麗的傳統服飾，由專業攝影師拍照紀念。

不過，泰國娛樂公司Be On Cloud執行長克里沙達（Krisda Pond Witthayakhajorndet）日前在社群平台X發文指出，他在鄭王廟目睹多名疑似與泰式服裝租借業者合作的攝影師，頻頻要求外國遊客離開拍照區域，以便為自家客戶拍照。這樣的行為導致許多遊客感到困惑與不滿，他批評這些人將公共空間視為私人場域，並呼籲應改善，避免損害國家形象。

廣告 廣告

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，該文章引發廣泛關注後，泰國警方與相關單位隨即作出回應。觀光警察局長薩克西拉（Saksira Phueak-um）下令加強現場巡查，並指示警員在必要時立即介入處理，以防止此問題擴大而影響觀光業。

鄭王廟7日晚間則透過官方臉書（facebook）發表聲明致歉，並指在寺廟內提供攝影服務的攝影師均隸屬於泰式服裝租賃店，他們必須接受符合寺廟規定的「行為與禮儀訓練」才能繼續執業。

曼谷郵報指出，相關訓練將由地方警察、觀光警察及區公所共同參與執行，目標是「維護寺廟的秩序和禮儀」。（編輯：田瑞華）1150108