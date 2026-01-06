【看見泰國 VisionThai】在曼谷鄭王廟租借泰服拍照，近年來成為深受觀光客喜愛的熱門體驗。然而這股風潮卻衍生出攝影師爭議事件，多名當地攝影師被指控為了替付費客戶拍攝無干擾照片，粗魯驅趕其他遊客，引發泰國旅遊形象危機。泰國娛樂公司Be On Cloud執行長克里斯達(Krisda "Pond" Witthayakhajorndet)在社群平台X上公開批評此亂象後，旅遊警察局與黎明寺管理委員會已介入調查，承諾採取長期改善措施，維護泰國觀光品質。

曼谷鄭王廟泰服拍照亂象 攝影師驅趕遊客引警察介入（圖片僅為示意圖/來源：看見泰國 VisionThai）

克里斯達在貼文中詳述親身經歷，他表示在鄭王廟（Wat Arun；又稱黎明寺）遇到疑似與泰服租借業者合作的攝影師，這些攝影師反覆將其他遊客趕出拍攝畫面，好讓付費客戶能獨占景點拍照。這種情況並非偶發，而是持續發生，導致許多外國遊客感到困惑與不滿。克里斯達強調，這些攝影師無權將公共空間據為己有，黎明寺作為國家門面，不應讓人靠製造他人困擾來謀生。

作為《愛的著陸》(KinnPorsche The Series)與《4分鐘》(4 Minutes)等熱門泰劇製作人，克里斯達起初對黎明寺的人潮與眾多穿著泰國傳統服飾的遊客感到印象深刻，認為這展現了泰國文化魅力。然而當他目睹攝影師反覆驅趕遊客、優先服務付費客戶時，這份好印象立刻轉為負面。當他試圖介入時，攝影師回應稱其他人必須等待。克里斯達批評這種將公共場所視為私有財產的行為，呼籲相關單位採取行動，強調鄭王廟是國家地標，也是泰國旅遊形象的重要象徵。

隨著社群媒體投訴聲浪升高，警方與相關單位已正視此問題。旅遊警察局局長薩克西拉(Pol Lt Gen Saksira Phueak-um)已下令進行現場檢查，並指示警員在必要時採取行動。旅遊警察第一分局代理警司披亞蓬(acting Pol Col Piyapong Ensarn)表示，黎明寺代表已與警方會面，研擬預防策略與矯正措施，以確保遊客安全與國家形象。會議中也強調需要採取額外措施，以更有結構且公平的方式規範寺廟內的攝影區域。

貼文引發熱議後，克里斯達表示黎明寺與旅遊警察已承認問題存在，正在收集資訊以系統化方式重組並解決問題。他預計將與官員會面提出建議方案，並邀請民眾提供意見以轉達給相關單位。旅遊警察與黎明寺委員會採取的措施，旨在從長遠角度解決問題、防止類似事件再次發生。

警方也正推動宣導計畫，鼓勵駐點攝影師配合營造友善氛圍，讓寺廟參觀者擁有正面體驗。這些聯合行動目標在於提升旅遊品質，重建本地與國際遊客的信任，確保黎明寺作為曼谷文化地標的聲譽不受損害。

