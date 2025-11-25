曼谷難訂名店、在台北COAST一次吃齊！用餐還有機會抽泰國雙人來回機票

米其林星廚與亞洲50最佳餐廳名廚跨海合作，用海鮮演繹精緻泰式風味。（COAST供圖）

今年最重磅的國際名廚企劃來了！由湘樂餐飲集團創辦人林泉與泰國名廚Ian Kittichai聯手打造的當代海岸料理餐廳「COAST」，首度攜手泰國觀光局推出「泰味新境 」限時餐會。活動不只讓饕客在台北一次品嘗多間曼谷難訂名店的招牌菜，還有機會抽中台北曼谷雙人來回機票，讓「吃」與「玩」同時滿足。

活動今天正式開跑，首波公布6位夢幻名廚陣容，包括米其林星廚與「亞洲50最佳餐廳」人氣名廚。他們的經典菜色將在COAST重新演繹，推出台灣限定的 8道式「泰味新境」套餐及單點料理，讓饕客不用飛曼谷，也能一次吃遍泰國Fine Dining的精華。

廣告 廣告

MMHG創辦人林泉（圖中）攜手泰國觀光局推出「泰味新境 」限時餐會。（COAST供圖）

COAST同時跟台北晶華酒店合作，推出結合住宿與兩客套餐的「晶饗暹羅美食假期」住房專案。即日起到2026年2月25日，前往用餐的客人皆有機會抽中泰國航空台北曼谷雙人來回機票，增添旅行驚喜。

「鮪魚／香茅／拉帕」在鹹、甜、辣等多重滋味中凸顯酸香，非常開胃。 （3,980元套餐菜色，COAST供圖）

「這次主題套餐，我希望能真實呈現泰國Fine Dining的多樣性。」林泉表示。許多泰國主廚早已以揉合傳統文化底蘊，兼具現代摩登手法的料理，並獲得米其林指南等國際肯定。

「鰆魚／羊肚菌／㻬彌咖哩」以特製羊肚菌魚丸、鹹魚脆片，為微辣的紅咖哩椰漿飯增添食趣。 （3,980元套餐菜色，COAST供圖）

林泉利用多年累積的國際人脈，親自邀請多位米其林一星與亞洲50最佳餐廳入榜名廚跨海合作。透過群組討論與線上會議，名廚們依據COAST料理核心，以海鮮為主軸，結合各自擅長的泰式香料與烹調手法，打造台灣限定的季節菜單，為饕客帶來跨海美味體驗。

「當日鮮魚／牡蠣／苦瓜」可嘗到魚鱗酥脆口感，輕盈的苦瓜泡泡讓人驚豔。 （3,980元套餐菜色，COAST供圖）

Info

COAST

地址：台北市中山區中山北路二段39巷3號B2（麗晶精品內）

電話：02-2567-0237

營業時間：17：30～23：00

泰味新境活動資訊

時間：2025年11月25日至2026年2月25日，僅供晚餐。

聯名套餐：每套3,980元+10%

餐酒搭配：1,280元／3 杯、2,080元／5 杯

無酒精飲料搭配：980元／3杯、1,480元／5 杯



回到原文

更多鏡報報導

正男報食事／蜜香紅茶滷乳鴿、麻婆豆腐變冰淇淋！「川雅」官府川菜變超chill

正男報食事／芋頭控嗨翻！「壹拾捌甜點室」爆量厚芋泥巴斯克登場 綿密化口好涮嘴

正男報食事／北海道排隊烤羊肉來了！「旭川成吉思汗大黑屋」插旗中山區、冷藏羊肉無騷味超嫩