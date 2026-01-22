曼谷高空酒吧慶祝情人節！米其林推薦Scarlett鵝肝、龍蝦佐香檳甜蜜限定

【看見泰國 VisionThai】曼谷情人節浪漫登場！位於鉑爾曼曼谷G酒店(Pullman Bangkok Hotel G)37樓的米其林推薦法式餐廳Scarlett Wine Bar & Restaurant，2月14日推出「愛的乾杯」(Toast to Love)特別套餐，每對9,900泰銖。套餐包含法國生蠔、鵝肝或北海道干貝前菜、鹿兒島牛柳或龍蝦主菜、巧克力甜點等五道式料理，搭配一瓶香檳與無限暢飲軟性飲料，在高空俯瞰曼谷夜景，為情侶打造難忘浪漫時刻。

位在37樓的法式餐廳Scarlett Wine Bar & Restaurant能俯瞰曼谷高空美景（來源：官方）

情人節五道式套餐豪華限定

套餐以開胃小點揭開序幕，提供法國Peter N°6生蠔搭配無花果醋凍、咖啡油與山蘿蔔。前菜部分，賓客可從三款料理中擇一：香煎鵝肝搭配烤葡萄、西洋梨塔塔與核桃乳化醬；北海道干貝薄片佐cremini蘑菇、紅味噌油醋醬、香草蘑菇乳化醬與榛果；或是龍蝦雞肉卷搭配香草調味與埃斯佩萊特辣椒。

主菜同樣提供三種選擇：炭烤鹿兒島牛柳配芹菜根千層派與莓果醬汁；烤比目魚搭配炒時蔬與羊肚菌醬；或是半隻炭烤龍蝦佐煙燻馬鈴薯泥、葉綠素奶油與紅果龍蝦醬。

甜點前，餐廳提供內格羅尼冰沙(Negroni granité)作為味覺轉換。最後以「純巧克力與紅莓果」塔收尾，搭配甜菜根、堅果碎與無花果冰淇淋，為這頓浪漫晚餐畫下完美句點。

鉑爾曼曼谷G酒店37樓法式餐廳，推出情人節五道式套餐。（來源：官方）

曼谷高空酒吧共度情人節 高級法料佐美景

Scarlett以精緻法式料理、創意調酒與曼谷天際線全景聞名，平日菜單涵蓋西班牙小菜風格餐點、肉品起司拼盤、乾式熟成牛排與新鮮海鮮。情人節當天，情侶可選擇在露台戶外用餐，或在空調舒適的室內享受美食，無論哪個位置都能俯瞰曼谷市中心夜景。

鉑爾曼曼谷G酒店37樓的米其林推薦法式餐廳Scarlett Wine Bar & Restaurant推情人節特別套餐（來源：官方）

對於偏好自由點餐節奏的賓客，餐廳也提供情人節單點菜單，每人4,000泰銖，需全額預付。

Scarlett隸屬於在亞洲、歐洲與美國深耕超過20年的餐飲集團R&B Lab，目前在全球經營超過10家時尚餐飲據點。

訂位請致電096 860 7990，或透過LINE官方帳號(@scarlettbangkok)洽詢。

