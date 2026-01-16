曼谷拉拋五岔路口的Central Ladprao購物中心，每年吸引超過4000萬人次，是曼谷最賺錢的購物中心之一。泰國國營鐵路公司(State Railway of Thailand, SRT)董事會今(16)日批准續租30年給Central集團，總價330億泰銖，平均每年11億。對Central來說，拿下這30年是打造「拉拋-帕鴻育庭商業帝國」的戰略關鍵。Central正投資210億泰銖在附近打造The Central Phahonyothin，兩個項目將串連成價值數百億的商業帝國，形成完整商業生態圈。

曼谷黃金地段續租30年！Central Ladprao串連新商場打造百億帝國（來源：維基百科）

第3次續約 從1982年合作至2058年

這是國鐵與Central的第3次續約。Central Ladprao在1982年開業，是泰國第一個混合用途(Mixed-Use)項目，也是Central集團旗艦項目，運營超過40年依然是曼谷最受歡迎的購物中心之一。

廣告 廣告

第1次合約30年、第2次20年、這次第3次又是30年，累計租期達80年。新合約將從2028年12月19日起生效至2058年12月18日，讓Central穩坐這塊黃金地段到2058年。

泰國國鐵代理總裁阿南·頗尼丹(Anan Phonnimdaeng)表示，董事會已批准談判結果，預計3月前完成簽約。

20年200億 vs 30年330億 黃金地段持續增值

前次20年合約總值200億泰銖，這次30年暴增到330億泰銖，增值65%。平均每年租金從10億飆到11億泰銖，顯示拉拋五岔路口這個交通樞紐的黃金地段持續增值。

租金分30年支付，由國鐵透過資產管理子公司SRTA收取租金，SRTA再從轉租中扣除管理費用後支付給國鐵。

私人投資45億翻新 合約結束歸國鐵

除了330億租金，協議還要求Central額外投資45億泰銖進行大規模翻新改造，包括建築物、基礎設施及各項便利設施。

合約結束後，所有翻新的財產都將歸國鐵所有。等同國鐵不只收了330億租金，30年後還能拿回一個煥然一新的購物中心。

打造拉拋-帕鴻育庭商業帝國

對Central而言，續租Central Ladprao是打造商業帝國的關鍵一步。Central正投資超過210億泰銖，在不遠處打造The Central Phahonyothin旗艦購物中心，預計2026年第4季度完工。項目配備超過6,700平方米的會議中心，可承辦世界級演唱會和活動，目標第一年吸引13萬人次。

兩個項目將形成完整的商業生態圈。Central Ladprao聚焦中端客群、上班族和學生；The Central Phahonyothin瞄準中高端客群和觀光客，互補來客。

Central Pattana首席開發與商業官表示，這將承接拉拋-帕鴻育庭區域的快速擴張，該區域人口密度增加、住宅和辦公大樓不斷擴張，還有BTS和MRT捷運系統，具備擁有兩個Central購物中心的潛力。

穩定收入到2058年 國鐵也是贏家

對國鐵來說，這筆交易同樣划算。每年穩定收入11億泰銖，30年共330億，加上45億翻新投資，合約結束後還能收回煥然一新的資產。在國鐵財務長期吃緊的背景下，這筆穩定現金流相當重要。

這筆330億的交易，不只是一紙租約，更是泰國國鐵與Central集團在曼谷黃金地段上長達80年的合作延續，也是拉拋-帕鴻育庭區域躍升為曼谷新商業中心的關鍵一步。

更多VISION THAI看見泰國報導

5間泰國榴槤甜點：榴槤鹽可頌、雞蛋仔、金枕頭乳酪蛋糕

泰國必吃爆漿餐包、泰式吐司！這5家店麵包控快收

