曼谷12月實施40銖全日通行 BTS不適用僅限兩條路線

【看見泰國 VisionThai】曼谷通勤族12月起可享有40銖全日通行證優惠，適用於SRT紅線(郊區鐵路)和MRT紫線(捷運)，不包括BTS空鐵系統。這項票價方案將於11月18日前提交內閣審議，預計將在12月1日起實施。

泰國交通部長皮帕特·拉查基帕卡恩(Pipat Ratchakitprakarn)昨(29)日宣布，這項定額票價設計旨在減輕民眾生活成本。持有通行證的乘客可在24小時內無限次搭乘這兩條路線。一般乘客票價為40銖，學生享有優惠價30銖，60歲以上長者20銖，兒童及身心障礙者免費搭乘。外國遊客如果有國際EMV感應卡(如Visa、Mastercard感應式信用卡或金融卡)也可以使用這個優惠，若從售票機購買單程票的旅客仍將按距離計費。

適用路線說明

SRT紅線(郊區鐵路)： 由泰國國家鐵路局(State Railway of Thailand，SRT)營運的郊區通勤鐵路系統，包含Thani Ratthaya和Nakhon Withi兩條支線，連接至邦蘇中央車站(Bang Sue Central Station)。

MRT紫線(捷運)： 由曼谷高速公路和地鐵公司(Bangkok Expressway and Metro，BEM)營運，全長23公里的高架捷運線，從Tao Poon站連接至暖武里府的Khlong Bang Phai站。

交通部長回應外界對票價上漲的疑慮，部分批評者指出新票價較先前單線搭乘的20銖有所調漲。然而皮帕特強調，新定價模式對經常搭乘者更有利。他說明，「如果家長接送孩子上下學，只需花40銖就能完成四趟行程。這相當於省下50%的費用。」

廣告 廣告

軌道運輸部門總幹事皮切特·庫納塔瑪拉克(Pichet Kunathamarak)表示，定額票價方案鎖定經常搭乘者，特別是每日通勤族群，預期長期而言將降低政府補貼成本。他證實此計畫不需要額外政府預算，因為政府已經資助這些路線的營運，更多民眾使用將有助於讓計畫更具永續性。這項新票價將取代目前於2025年11月30日到期的20銖單線票價優惠，新方案將實施一年至2026年11月30日。

這項票價改革緊接在國會於10月21日通過聯合票務管理法(Joint Ticket Management Act)之後，為統一票務系統鋪路。政府目標是在任期前四個月內實施整合系統，簡化整個捷運網絡的搭乘流程。財政部已被指派成立委員會，研究由泰國國營鐵路局擔任系統唯一營運商的可能性，同時將公共債務維持在GDP 70%上限以下。

核稿：陳韋如

封面來源：看見泰國VisionThai