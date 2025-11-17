曼谷centralwOrld聖誕節來了！迪士尼奇幻聖誕城 必拍亮點大公開
【看見泰國 VisionThai】曼谷centralwOrld聖誕節今年攜手華特迪士尼打造「Disney The Magical Star 2026」，以超過3,500平方公尺規模，將購物中心變身沉浸式迪士尼童話城。現場設有東南亞最高35公尺聖誕樹、7大主題區、期間限定飄雪體驗，以及香港迪士尼20週年專區，將從11月14日至2026年1月6日陪伴旅客度過聖誕與跨年！
7大迪士尼主題區，打卡亮點一次看
區域1：香港迪士尼 20 週年專區（Square A）
centralwOrld 期間限定的香港迪士尼專區，設有5公尺高巨型米奇、東南亞最高35公尺聖誕樹「Magical Christmas Tree 2026」，以及巨型音樂盒與Playmondo Polar雪國室內樂園。
區域2：Mickey & Friends（Square A）
米奇與朋友們打造的經典聖誕小鎮，每日17:00、19:00有人工飄雪體驗，現場設有集章、兌換禮物及限定明信片服務。特別推出「泰國觀光局 × Disney」的A Journey of Magic in Amazing Thailand專區，提供多款迪士尼限定商品。
區域3：玩具總動員（Square A）
以安弟的玩具世界為概念，打造放大版玩具箱與巨型禮物盒場景。現場販售玩具總動員系列服飾，是粉絲必收的限定款。
區域4：動物方城市（Square B）
以茱蒂、尼克為主角的活力城市場景，呈現動物都會的多元魅力。Happy Sunday首度公開動物方城市系列睡衣及期間限定商品。
區域5：星際寶貝史迪奇（Square B）
以故事館方式呈現的星際寶貝主題房，商品充滿情感與故事性，是整體氛圍最溫柔的一區。
區域6：冰雪奇緣（Square B）
將Arendelle城鎮搬進曼谷，Elsa、Anna、雪寶陪伴旅客感受冬日氣息。每日18:00、20:00降下飄雪，Mistine、Hot Toys、Wish & Co.等品牌限定販售區也在此登場。
區域7：迪士尼公主城堡（Central Court）
仙度瑞拉、貝兒、白雪公主、樂佩、小美人魚的公主雕像在此亮相，宛如走進真人版迪士尼城堡。Banobagi與RAVIPA推出多款迪士尼公主限定商品，適合作為聖誕禮物。
6大必看活動
聖誕樹點燈儀式
時間：11月25日
亮點：4EVE、Billkin共同演出
聖誕遊行 & Carol音樂
時間：12月18至25日
聖誕老人現身
時間：12月24至25日
王室創作音樂演奏
時間：11月14日至2026年1月6日
倒數音樂節
時間：12月21至30日
亮點：多組卡司輪番登場
跨年倒數
時間：12月31日
亮點：「亞洲版時代廣場」跨年夜
5大禮物市集同步登場
centralwOrld每年最受期待的聖誕&跨年禮物市集也同步舉辦：
GIFT MAS CENTRALWORLD（Beacon 2）
時間：12月9日至2026年1月4日
特色：精選來自世界各地的高質感聖誕禮物
LEGO X-MAS（Eden 1）
時間：12月17至22日
特色：首度在市中心推出「LEGO PLAYFUL HOLIDAY」主題活動
GIFT FESTIVAL（Eden 1）
時間：12月23日至2026年1月5日
特色：以「把購物化為給予」為概念的永續公益禮物節
BAAN AND BEYOND Christmas Edition
時間：11月20日至12月28日
特色：展售「世界上最芳香的真聖誕樹」及聖誕家飾
LEILA AMULET
時間：12月25日至2026年1月4日
特色：時尚靈性飾品與好運物件
