【看見泰國 VisionThai】曼谷centralwOrld 2025聖誕節再度推出亮眼的節慶佈景，今年與華特迪士尼公司(泰國)(Walt Disney (Thailand))攜手推出「迪士尼魔法星光」(Disney The Magical Stars 2026 at centralwOrld)，自2025年11月14日至2026年1月6日閃亮登場。戶外廣場打造成全亞洲最大迪士尼奇幻王國，以40公尺高、東南亞最高的巨型聖誕樹做為視覺焦點，昨(25)日舉行開幕點燈，邀請Billkin與人氣女團4EVE帶來現場演出，為點燈儀式掀起第一波高潮；接下來，聖誕到跨年期間，將有一系列的活動接力登場。

Central Pattana(CPN)總裁兼執行長沃拉雅‧齊拉提瓦(Wallaya Chirathivat) 為centralwOrld聖誕樹點燈揭開序幕（來源：官方）
(左起)Central Pattana行銷長Dr. Nattakit Tangpoonsinthana、總裁兼執行長Wallaya Chirathivat、曼谷市長Chadchart Sittipunt、泰觀局觀光產品與商業發展副局長Nat Kruthasoot、華特迪士尼(泰國)泰國及越南品牌商務總監Preecha Archamongkol，一同現身曼谷centralwOrld點燈揭幕（來源：官方）
曼谷centralwOrld聖誕樹點燈 閃耀揭幕 

centralwOrld聖誕樹與燈光秀則以「2026魔法星光：瞬間即永恆」(The Magical Stars 2026: Forever a Moment)為主題，宛如一座冬季童話舞台，以矗立在中央的40公尺聖誕樹為焦點，結合燈光音樂秀與跨年倒數，將成為年末最具代表性的打卡地標。開幕點燈，分別由Billkin與人氣女團4EVE輪番上陣，4EVE以公主造型現身驚艷全場。

centralwOrld聖誕樹開幕點燈邀來人氣泰星Billkin（來源：官方）
泰國女團4EVE以公主造型現身驚艷全場（來源：官方）
VisionThai 看見泰國執行長李致德(Chit Lee)出席開幕點燈觀禮
七大主題區 打造泰國迪士尼

精心規劃的七大迪士尼主題區，白天壯觀、夜晚閃耀，將多個經典IP集中在曼谷市中心，一次滿足不同年齡層與喜好的迪士尼粉絲。七大區包括：米奇與朋友(Mickey & Friends)、玩具總動員(Toy Story)、動物方城市(Zootopia)、星際寶貝(Lilo & Stitch)、冰雪奇緣(Frozen)、迪士尼公主(Disney Princess)，以及特別打造的「香港迪士尼樂園(Hong Kong Disneyland Resort)20週年」專區，設置5公尺高的米奇充氣裝置，並重現園區經典拱門與車站意象，帶來濃厚的香港迪士尼氛圍。（延伸看：曼谷centralwOrld迪士尼奇幻聖誕城 必拍亮點大公開

各主題區也設計了不同的沉浸式體驗與拍照亮點，「米奇與朋友」(Mickey & Friends)主題區：布置了可愛建築與多個拍照點，並於每日特定時段營造飄雪效果，搭配明信片互動遊戲與限定商品，讓遊客在曼谷也能感受冬季氛圍。「冰雪奇緣」(Frozen)主題區則結合降雪特效與Frozen Fountain燈光水景秀並推出周邊美妝、生活與零食品牌推出的聯名系列產品。

曼谷centralwOrld聖誕節跨年活動搶先看！打卡迪士尼魔法星光城、40公尺聖誕樹（來源：官方）
全泰國最大年終禮品節centralwOrld登場

以全泰國最大年終禮品節概念，centralwOrld同步推出多檔年終購物與禮品活動，包括GIFT MAS centralwOrld、LEGO X-MAS – LEGO PLAYFUL HOLIDAY、GIFT FESTIVAL、BAAN AND BEYOND Christmas Edition與LEILA AMULET等檔期，分別聚焦禮品市集、樂高主題體驗、家居選物與祈福相關商品，依區域與時間輪番登場，讓遊客在感受聖誕氛圍的同時，也能一次完成年末送禮。

全館滿額禮 搭配魔法星光護照集章

此外，更結合「魔法星光護照集章」(The Magical Star 2026 Passport)機制，只要下載CENTRAL X應用程式或註冊The 1 Tourist會員，即可免費領取護照，接著在活動區蒐集蓋章，集滿後可於Eden Zone兌換紀念禮品，讓逛展過程多了一層「尋找打卡點」的樂趣。消費優惠方面，活動期間於館內累計消費滿5,000泰銖，即可享有以優惠價格加購由泰國藝術家June Jirapas與迪士尼合作設計的「The Magical Holiday Collection」，包括米奇與朋友(Mickey & Friends)主題餐具組與毛毯等限定商品，兼具收藏價值與實用性。

節慶活動與公益同步 為泰南送暖

Central Pattana管理層表示，centralwOrld的聖誕與跨年活動，已逐漸成為曼谷市民與國際旅客年年期待的節慶行程。今年與迪士尼合作，將室內外空間連結為全亞洲最大迪士尼奇幻王國，不僅再一次強化centralwOrld作為世界級節慶地標的品牌定位，也進一步推動曼谷作為區域觀光樞紐的角色。活動預估每日可吸引逾20萬人次造訪，對商場人流、周邊飯店與餐飲觀光產業都具有顯著帶動效果。

此外，適逢泰國南部遭遇洪災，Central Pattana透過大型節慶活動與公益專案並行，動員全國旗下購物中心啟動Thai Ruam Jai at Central捐助計畫，設置物資捐贈站，募集乾糧、飲用水、藥品與生活必需品，將來自城市中心的節日溫暖，送到災區民眾手中。

