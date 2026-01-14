曼谷MRT什麼味道？榴蓮、中藥、防蚊液…網友答案超狂

【看見泰國 VisionThai】一名社交媒體用戶在Facebook群組「คนขึ้นรถไฟฟ้า - คอมมูนิตี้」（搭捷運通勤社群）發問曼谷地鐵(MRT)的獨特氣味，引發通勤族熱烈討論。發文者形容這種氣味高度特殊，既不好聞也不難聞，且在其他地方聞不到。貼文吸引數十則回應，網友描述的嗅覺體驗南轅北轍，從各站專屬氣味、氣味來源分析到個人感受，展現曼谷地鐵在通勤族心中的多元樣貌。

曼谷MRT各站氣味大不同！引起泰國網友廣大討論（來源：網路合圖）

各站氣味大不同 中藥、榴槤味道都出籠

通勤族回報不同車站有截然不同的氣味。MRT拉瑪九站(Phra Ram 9)據稱聞起來像華夫餅，挽賜站(Bang Sue)有魷魚味，龍蓮寺站(Wat Mangkon)讓人聯想到中藥乾貨，素坤逸站(Sukhumvit)靠近BTS轉乘處則有香茅與防蚊液的味道。

廣告 廣告

其他站點獲還有更多創意描述，輝煌站(Huai Khwang)聞起來像藥膏，山燕站(Samyan)有香火味，政府大樓站(Government Complex)偶爾有草味，甘帕安碧站(Kamphaeng Phet)則像榴槤。

氣味來源眾說紛紜

許多網友試圖找出氣味來源。常見理論包括膨潤土(bentonite clay)、金屬材料與潤滑油、通風系統、列車軌道，與隧道空氣混合形成的獨特氣味。其他人則認為是潮濕發霉的氣味、空調、清潔劑，以及人群群聚的氣味。

數名網友指出，國際地鐵系統也有類似氣味。日本地鐵站據說有相似氣味，特別是暖氣系統運轉時，而新加坡的地下車站據報也有類似味道。

反應兩極 有人厭惡有人鍾愛

並非所有體驗都令人愉快。數名通勤族抱怨尖峰時段有強烈體味，其他人則提到特定車站有難聞氣味。

然而，部分網友對MRT的招牌氣味表達喜愛。甚至有網友坦承偶爾搭地鐵只是為了再次體驗這種熟悉氛圍。另一人則詩意地稱之為「進步的氣味」(the scent of progress)。

曼谷MRT個站氣味反應兩極 有人厭惡有人鍾愛（來源：看見泰國 VisionThai）

從這場社交媒體討論可以看出，曼谷MRT的氣味已成為通勤族集體記憶的一部分，無論喜歡或厭惡，這種獨特氣味都在城市生活中留下印記。

封面僅為示意圖

更多VISION THAI看見泰國報導

2026泰國觀光與MICE策略佈局搶客！Lisa加持、Tomorrowland電音節與IMF年會登場

BLACKPINK成員Lisa成泰國觀光大使

