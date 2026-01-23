曼谷Omakase龍蝦饗宴！康萊德酒店KiSara無菜單料理10道式2,990銖週末限定

【看見泰國 VisionThai】龍蝦躍上曼谷Omakase餐桌，曼谷康萊德酒店日式餐廳KiSara推出以10道式無菜單料理重新定義日料體驗。這場獨特的美食旅程由行政主廚團隊精心打造，將龍蝦化身茶碗蒸、握壽司、天婦羅到燉飯等多種形式，搭配泰式冬蔭、屋頂蜂蜜等在地元素。週五週六限定供應，每人2,990泰銖起於壽司吧私密體驗。

日式工藝遇上全球靈感

位於曼谷市區、鄰近BTS Phloen Chit站的康萊德酒店(Conrad Bangkok)，旗下日式餐廳KiSara以精緻料理聞名。這套龍蝦Omakase融合傳統日料技法與國際創意，由行政主廚萊恩·達杜法爾扎(Ryan Dadufalza)與KiSara團隊精心策劃，每道料理在風味、質地與呈現上都經過精心設計，為味蕾與視覺帶來雙重享受。

廣告 廣告

料理旅程以絲滑的龍蝦茶碗蒸(Lobster Chawanmushi)揭開序幕，搭配烤高湯與銀杏果。接著是精緻的龍蝦握壽司(Lobster Nigiri)，以及點綴金箔的奢華龍蝦海膽(Lobster Uni)。創意料理包括搭配鮭魚卵的龍蝦塔可(Lobster Taco)，以及經過輕微炙燒、散發深層鮮味的炙燒龍蝦(Lobster Aburi)。

酥脆的龍蝦天婦羅(Lobster Tempura)展現經典日式風味，搭配泰式靈感的冬蔭脆片(Tom Yum Crisp)與使用康萊德酒店屋頂蜂蜜煙燻的龍蝦(Smoked Lobster)。高潮是奢華的龍蝦燉飯(Lobster Risotto)，融合斯特拉恰泰拉起司(stracciatella)、龍蝦照燒與綠茶高湯。

壓軸甜點以布里莫城乳酪慕斯(Brie de Meaux whip)、梅酒浸泡蛋糕與綠茶雪酪收尾，完美平衡法式優雅與日式節制美學。

餐廳推出的週末限定龍蝦 Omakase， 10 道結合日式工藝與創意元素的精緻料理。（來源：官方）

私密料理劇場體驗

龍蝦Omakase僅在KiSara私密的壽司吧檯供應，將用餐轉化為感官表演。賓客可近距離欣賞主廚的精湛技藝，搭配精選石器餐具與細膩的料理故事敘述，提升每個用餐時刻的體驗。

由於座位有限以確保私密性，建議提前預約。餐廳也提供精選清酒配餐服務，與料理完美搭配。

訂位與詢問請聯繫KiSara餐廳，電話+662-690-9999或電郵BKKCI.Kisara@ConradHotels.com。

更多VISION THAI看見泰國報導

牛角燒肉曼谷新店落腳拉瑪3 平價和牛699起

在曼谷過年！五星Conrad柳餐廳“團圓飯”套餐、錦鯉年糕禮盒開跑

