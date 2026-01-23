曼谷PM2.5超標主因農地焚燒 跨府協調科技抗空污
（中央社記者李宗憲曼谷23日專電）泰國曼谷最近PM2.5濃度時常超標，空污加劇，當局多次發送細胞簡訊提醒居民防範。曼谷市長顧問蓬普隆表示，空污原因包括市區污染源、大氣條件及外地傳入，最大來源為外地的農業焚燒，目前正靠跨府協調並運用科技因應。
每年冬季，泰國大部分地區都會受到霧霾影響，多年來當局採取各種措施試圖解決，包括實施居家辦公政策或限制農作物殘株焚燒等，但成效仍不足。去年，泰國首都曼谷因空污導致逾300所學校被迫停課，因此曼谷市府今年對空污問題嚴陣以待。
當局日前警告，預計至1月25日，全國細懸浮微粒（PM2.5）濃度將持續上升，讓許多民眾對健康感到擔憂。
曼谷市長顧問、曼谷可持續發展負責人蓬普隆（Pornphrom Vikitsreth）接受中央社訪問時指出，曼谷空污主要有3大來源，第一是市區污染源，如車輛廢氣、工業排放，以及零星的垃圾與雜草燃燒。
第二是來自外地的污染，如鄰近地區的農業焚燒，經由風向吹進曼谷市區；第三則是氣候因素，特別是逆溫層現象導致大氣擴散條件不佳，污染物累積於近地面難以消散。
蓬普隆向中央社解釋，若把曼谷比喻成一個房間，當「天花板很低、風又小」，代表通風率低，污染物就難以擴散；若上述3個因素同時出現，就會形成嚴重的PM2.5空氣污染。
蓬普隆表示，大氣條件無法靠人為控制，因此曼谷市府優先處理前兩項污染源。市區方面，市府已加強取締排放廢氣的車輛，並將柴油車排放黑煙的標準從嚴修訂，提高管制力度。他說，已查獲多輛公車與卡車排放超標，要求限期改善。
他補充說，市府也與民間企業合作，在冬季污染高峰期間，鼓勵柴油車車主更換引擎機油與加裝空氣淨化設備，並提供最高約5成的維修折扣作為激勵措施。另外，在工業污染方面，市府已要求工業部以較爲嚴格的標準規範工廠。
至於最大宗的空污來源，來自外地的農業焚燒，蓬普隆坦言「協調難度最高」，曼谷市府已與鄰近的地方政府溝通，希望農民配合大氣條件調整焚燒農地的時間。
他舉例，像是在通風條件不佳時避免燃燒，改在擴散條件良好的日子，重點在於時間管理，而不是完全禁止。
談及科技應用，蓬普隆告訴中央社，市府已開發應用程式AirBKK，可提前7天預測PM2.5趨勢，讓市民及早因應，例如調整戶外活動或戴口罩等。
此外，建置「超級監測站」以分析污染來源，判斷空污是來自燃燒或車輛排放。他說：「宛如分析PM2.5的DNA一樣，讓我們比過去更清楚空污從哪裡來，才能對症下藥。」（編輯：唐聲揚）1150123
