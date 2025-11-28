曼谷Terminal 21到芭達雅Pattaya“聖誕列車”啟程！泰國跨年打卡與演唱會4分館懶人包
【看見泰國 VisionThai】2025泰國聖誕節來了！泰國Terminal 21購物中心今年以「聖誕列車」(CHRISTMAS EXPRESS)為主題，將曼谷Terminal 21 Asok、曼谷Terminal 21 Rama 3、芭達雅Terminal 21 Pattaya與呵叻Terminal 21 Korat四大分館串成一列幸福列車，自2025年12月2日至2026年1月4日陪你熱鬧過節。每一館都妝點獨特的節慶佈景與打卡場景，從河畔冬季童話到海邊音樂舞台，讓你無論待在曼谷市中心、拉碼3河畔、芭達雅海灘或呵叻小鎮，都能搭上幸福滿滿的「聖誕列車」沿著聖誕主題路線感受年末氛圍。
今年的「幸福列車」由三位原創角色領隊，包括派送禮物與笑容的聖誕老人Santa Santa、舞蹈麋鹿Reindance，以及炒熱現場的DJ Snowman。他們將在不同日期現身四大分館，帶來角色巡遊、互動合照與驚喜小禮，把泰國Terminal 21各分館變成兼具好拍與好玩的城市聖誕舞台，串連成一條閃閃發光的「追聖誕」年末路線。一起跟Vision Thai 看見泰國小編來畫重點！
曼谷Terminal 21 Asok：市中心的聖誕月台
位在BTS Asok與MRT Sukhumvit交會處的曼谷Terminal 21 Asok，是不少旅客熟悉的「日常逛街點」。歲末年終的活動，曼谷Asok館主打角色巡遊與現場音樂，讓整個12月的商場從白天到夜晚都圍繞在聖誕與跨年氛圍之中。Santa Santa、Reindance與DJ Snowman除在館內與遊客互動拍照外，也會在特定日期走出商場，帶來市區街頭巡遊與派送小禮活動，替平常熟悉的曼谷街景多加一層節慶濾鏡。
館內同時安排人氣角色小鱷魚Crocodeal Family於特定日期登場，聖誕老人與麋鹿等角色則輪番亮相，加上每週四晚上的現場迷你音樂會， 打造熱鬧的聖誕據點。
曼谷Asok館亮點資訊：
活動期間：2025年12月2日至2026年1月4日
角色巡遊：11月28日、12月12日
要角出場：12月4、11、18、25日及2026年1月1日
迷你演唱會：*以下日期18:00開唱
MILLI（12月19日）
POLYCAT（12月22日）
PUN（12月24日）
ATOM（12月30日）
YENTED（12月31日）
抽獎活動：12月14日至31日，單日消費滿1,000泰銖或以T21 Reward 21點兌換，可獲得Golden Ticket 1張，參加總值約50萬泰銖抽獎
曼谷Terminal 21 Rama 3：河畔冬季童話與煙火
曼谷Terminal 21拉瑪3坐落在昭披耶河畔，以「Celebration Time」為主題，把河畔露台打造成迎新跨年的冬季舞台。金色燈飾與聖誕樹交織成浪漫的「河畔冬季童話」。12月31日21:00更將施放新年第一波河畔煙火，搭配跨年倒數活動，成為曼谷河岸迎接新年的指標地點。
Rama 3館也替親子規畫了「幸福月台」體驗空間，四站親子動線包含：雪國場景中的遙控小火車(Express Station)、可以自製剉冰點心的冰雪小鎮(Snowman’s Chill Town)，以及雪池尋寶(Santa’s Secret Station )。加上館內多個冬季主題拍照點與T21 Kid’s Club會員限定活動，對帶著小孩旅遊的家庭而言，是兼具放風與拍照的好去處。
曼谷拉瑪3分館重點資訊：
活動期間：2025年12月2日至2026年1月4日
河畔煙火：12月31日21:00於河岸區施放跨年前煙火
迷你演唱會：
PIXXIE（12月19日18:00）
Ink Waruntorn（12月25日18:00）
MEAN Band（12月31日20:00）
親子體驗：Express Station、Snowman’s Chill Town、Reindeer Spin Park、Santa’s Secret Station四大站點，全檔期開放
芭達雅Terminal 21 Pattaya：搭雙條車進聖誕樂園
結合當地最具代表性的交通工具「雙條車」，芭達雅Terminal 21 Pattaya以「雙條車送幸福」為主題，12月期間，只要搭乘雙條車前往，即可獲得參與真人夾娃娃機Human Catcher活動的資格，走進巨型夾娃娃裝置中親自「被夾」，有機會把上千份禮物中的一份帶走。場內還安排魔術秀、兒童舞蹈表演，以及在12月31日20:00登場的超人氣黃金獵犬Khaoniang&Khaosoi見面會，讓旅客在海邊度假之餘多了一站節慶小小樂園。
晚間時段，Pattaya館也化身海邊音樂舞台，12月19日起到年底，將邀請泰國歌手輪番開唱，包括實力派唱將NONT TANONT、人氣女團PIXXIE、BENZKAOKHWAN、饒舌天后MILLI、GALCHANIE卡司陣容強大。
Pattaya館重點資訊：
活動期間：2025年12月2日至2026年1月4日
雙條車送幸福：12月整月，搭雙條車來館可參與Human Catcher活動1次
迷你演唱會：
NONT TANONT（12月19日19:00）
PIXXIE（12月21日18:00）
Benzkhaokhwan（12月24日19:00）
MILLI（12月27日19:00）
GALCHANIE（12月30日19:00）
特別活動：12月31日20:00「Khaoniang Khaosoi」見面會
抽獎活動：12月19日至2026年1月4日，用T21 Reward 21點兌換1次Golden Ticket抽獎機會，最大獎為Xiaomi Pad 7，總獎值約30萬泰銖
呵叻Terminal 21 Korat：音樂聖誕夜
Terminal 21呵叻則把重點放在現場音樂與Mystery Gift加碼抽獎。12月20日、27日與31日，分別邀請饒舌天后MILLI、Modern Dog與ZOLAR於17:00舉辦迷你演唱會，鎖定不同年齡層樂迷。
搭配演出，Korat館推出Mystery Gift Station活動，完成指定消費門檻即可獲得Golden Ticket，T21 Reward會員還可用21點額外兌換抽獎機會，最高獎項為最新款iPhone 17。
呵叻館重點資訊：
活動期間：2025年12月2日至2026年1月4日
迷你演唱會：*以下日期17:00開唱
MILLI（12月20日）
Modern Dog（12月27日）
ZOLAR（12月31日）
抽獎活動：Mystery Gift Station於12月10日至2026年1月4日開放，達消費門檻得1張Golden Ticket，T21 Reward 21點可換取額外1次抽獎機會，最大獎為iPhone 17，總獎值約30萬泰銖
交通與會員整合：讓幸福列車更好上車
為了方便前往，Terminal 21 Asok與Rama 3攜手Grab推出交通優惠。自2025年12月19日至2026年1月19日，新用戶使用Standard JustGrab、Standard Car Only或Saver Car等服務並輸入優惠碼T21XMAS，可享車資7折，單筆最高折抵100泰銖；所有Grab用戶於同期間輸入優惠碼T21HAPPY，則可在Standard JustGrab、Standard Car Only、Standard Bike、Saver Car與Saver Bike等服務享有車資85折，單筆同樣最高折抵100泰銖。
泰國Terminal 21聖誕優惠重點
除了好拍、好玩，也別錯過這檔泰國Terminal 21聖誕節準備的優惠與抽獎。四大分館全檔期間，推出會員消費集點T21 Reward。可透過LINE官方帳號(@Terminal21)或親至客服中心免費加入會員，外籍遊客同樣適用！
多家指定餐飲、時尚、美妝與生活風格店家祭出最高7折折扣；單日消費滿5,000泰銖可兌換限定「HAPPINESS SCENTED BOX SET」香氛禮盒，滿500泰銖享免費聖誕禮物包裝服務，再加上各銀行最高約24%刷卡回饋，以及不同分館的Golden Ticket與Mystery Gift抽獎機制。內容若有調整，皆以Terminal 21各分館官方資訊為準。
