曼迪冬日派對12月22日登場，《時光代理人》《戀與製作人》滿額贈與各項周邊搶先看

曼迪傳播12/22起於夢時代購物中心8樓時代會館舉辦「曼迪冬日派對」！本活動以年度話題動畫《時光代理人》及人氣手遊《戀與製作人》為重點，規劃主題拍照牆，讓粉絲能自由取景打卡！更集結《Silent Witch沉默魔女的祕密》、《紫羅蘭永恆花園》人氣周邊，上百款人氣新品及熱門商品一次到齊，就是希望粉絲們能快速入手！現場消費滿指定金額，不僅可獲得《時光代理人》收藏卡，購買戀與製作人的商品，更加碼贈送《戀與製作人》角色收藏卡喔，快來衝一波吧！

（來源：曼迪傳播官方提供）

「曼迪冬日派對」重點商品看過來！由人氣小說改編而成的話題動畫《時光代理人》新品南台灣首次開賣！紀念幣不僅針對角色設計相關代表元素，搭配個人專屬外盒，更彰顯收藏價值！壓克力吊飾飄帶組、胸章、流沙壓克力磚等粉絲最愛周邊，也是粉絲必收！還有大家最愛收藏卡，特別挑選《時光代理人》8款圖片，粉絲們一起在現場感受時光的回溯！《Silent Witch沉默魔女的祕密》人氣商品巨大毯子補貨到，柔軟刷毛在寒冷冬天，更是送禮首選！《戀與製作人》拼圖屏風、眼鏡布、水玉光胸章各項新品任君挑選，現場滿額還可獲得「角色收藏卡」，數量有限，送完為止！想知道有甚麼新鮮貨，記得來現場瞧瞧。更多詳細資訊請密切注意官網及粉絲專頁公告！

戀與製作人滿額贈-角色收藏卡(8款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

時光代理人-收藏卡(8款隨機)（來源：曼迪傳播官方提供）

滿額贈-時光代理人炫光卡(4款隨機) （來源：曼迪傳播官方提供）

【特別企劃活動】

★ 2025/12/22(一)～2026/2/22(日) 單筆消費滿800元，即可獲得時光代理人收藏卡一份。

★ 2025/12/22(一)～2026/2/22(日) 購買戀與製作人商品滿200元，可獲得戀與製作人角色收藏卡一份。

【推薦商品】

時光代理人-明信片組（來源：曼迪傳播官方提供）

時光代理人-造型立牌（來源：曼迪傳播官方提供）

時光代理人-7.5cm胸章（來源：曼迪傳播官方提供）

時光代理人-流沙壓克力磚（來源：曼迪傳播官方提供）

時光代理人-壓克力吊飾飄帶組（來源：曼迪傳播官方提供）

戀與製作人-拼圖屏風（來源：曼迪傳播官方提供）

Silent Witch 沉默魔女的秘密-巨大毯子（來源：曼迪傳播官方提供）

Silent Witch 沉默魔女的秘密-T恤（來源：曼迪傳播官方提供）

紫羅蘭永恆花園-長型胸章（來源：曼迪傳播官方提供）

