曼迪動漫狂歡祭1月17日新光三越A11登場，《時光代理人》《火影忍者》滿額贈與各項周邊搶先看

2026新年動漫趴第一彈，「曼迪動漫狂歡祭」即將在1/17-3/8，於新光三越信義新天地A11熱情開跑！由《時光代理人》及《火影忍者》領軍，還有《名偵探柯南》《Silent Witch沉默魔女的秘密》《紫羅蘭永恆花園》等熱門動漫大作，近千款超夯動漫周邊同步集結，不只有好拍的打卡牆，現場滿額再加贈《時光代理人》A6冷燙工藝紀念卡，總計12款美圖等你收集！

（來源：曼迪傳播官方提供）

《時光代理人》《火影忍者》海量周邊即刻到貨

《時光代理人》大滑鼠墊（來源：曼迪傳播官方提供）

《時光代理人》冷燙色紙（來源：曼迪傳播官方提供）

風靡亞洲的人氣動畫《時光代理人》以美型人物設定及懸疑劇情著稱，喜愛這部作品的朋友們，一定不能以錯過主角三人組和人氣角色設計的各項周邊商品，包含長門簾、T恤、大滑鼠墊、壓克力場景組、冷燙色紙等，既實用又好看，更有超過100項原廠周邊來台，數量有限先買先贏！讓人熱血沸騰的經典王道大作《火影忍者疾風傳》也將帶來各式日版公仔模型及絨毛玩偶，各項熱門商品同步追加到貨，總計超過200項豐富周邊，「火影」粉絲不用到處跑，來「曼迪動漫狂歡祭」一次搜齊！

《時光代理人》壓克力場景組（來源：曼迪傳播官方提供）

《火影忍者疾風傳》日版抬頭公仔（來源：曼迪傳播官方提供）

《火影忍者疾風傳》日版絨毛玩偶（來源：曼迪傳播官方提供）

族繁不及備載！超夯動漫作品周邊一次逛最省力

滿額禮《時光代理人》A6冷燙工藝紀念卡_(對應檔期隨機贈送)（來源：曼迪傳播官方提供）

實在太多啦！「曼迪動漫狂歡祭」同場集結熱門動漫周邊，包含《名偵探柯南》《Silent Witch沉默魔女的秘密》《紫羅蘭永恆花園》《弦音-連結的一射》《亂馬1/2》《死亡筆記本》《和山田談場Lv999的戀愛》《歲月流逝飯菜依舊美味》and more…，全店滿額600元再送《時光代理人》A6冷燙工藝紀念卡，全12款隨機美圖張張精采，讓你新的一年大買大快樂！更多情報請密切注意曼迪傳播官網及粉專公告。

注目商品 (更多商品現場開賣)

《時光代理人》長門簾（來源：曼迪傳播官方提供）

《時光代理人》飯友壓克力（來源：曼迪傳播官方提供）

《時光代理人》T恤（來源：曼迪傳播官方提供）

《火影忍者疾風傳》陶瓷杯墊（來源：曼迪傳播官方提供）

《火影忍者疾風傳》流沙壓克力磚（來源：曼迪傳播官方提供）

《紫羅蘭永恆花園》1000片拼圖（來源：曼迪傳播官方提供）

《Silent_Witch_沉默魔女的秘密》手機掛繩組（來源：曼迪傳播官方提供）

《Silent_Witch_沉默魔女的秘密》壓克力鑰匙圈（來源：曼迪傳播官方提供）

《Silent_Witch_沉默魔女的秘密》陶瓷馬克杯（來源：曼迪傳播官方提供）

《名偵探柯南》連帽外套（來源：曼迪傳播官方提供）

《名偵探柯南_獨眼的殘像》日版胸章（來源：曼迪傳播官方提供）

《歲月流逝飯菜依舊美味》絨毛玩偶（來源：曼迪傳播官方提供）

活動資訊

曼迪動漫狂歡祭

時間：2026.01.17(SAT)～03.08(SUN)

地點：新光三越信義新天地A11 6F信義劇場

－

