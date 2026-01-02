曼達尼上任後迎挑戰 前市長顧問：紐約人只給他1周拿出表現

紐約市百餘年來最年輕市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日就職，現場許多曼達尼的支持者頭戴有其姓名的毛帽、別著周邊小物，亦或是帶著印有曼達尼臉孔的海報至現場。(記者馬璿／攝影)

紐約市百餘年來最年輕市長曼達尼(Zohran Mamdani)1日就職，他宣布將「大無畏」執政，致力兌現降低市民生活成本的承諾。他被寄予厚望，也面臨挑戰；商界領袖擔憂他未經考驗的政策可能重創經濟，並導致犯罪率回升。華爾街日報報導，曼達尼很短時間內就需向市民展示績效。

前市長白思豪(Bill de Blasio)高級顧問哈格爾根斯(Andrea Hagelgans)說：「我們紐約市民沒有耐心，只會給你大約一周時間拿出表現。」她建議曼達尼專注那些能在相對較短時間內制定出實際目標的政策。

民主社會主義者曼達尼的施政計畫雄心勃勃，其中包括遏制房租飆升、擴大免費托兒服務、建立免費公車系統等等。若要實現任何一項重大提案，都需要妥協，甚至需要安撫反對者；特別是商界，後者一直是歷任進步派市長與州議員談判資金和施政措施的重要盟友。哈格爾根斯說：「如果他的立場變得較溫和，我不會意外。」

為支付施政提案所需的巨額成本，曼達尼打算提高富人和企業稅收，讓華爾街高層和房地產開發商感到擔憂；批評者也質疑他的警務改革方案對公共安全是否有效。

曼達尼最近幾周與商界人士舉行圓桌會議，試圖消除疑慮，他們討論簡化興建平價住房的繁文縟節，對兒童保育議題尋求共識，他也成功說服市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)留任。

不過，商界人士仍對曼達尼抱有戒心；「領導力計畫」(Leadership Now Project)執行長巴盧-阿雷斯(Daniella Ballou-Aares)表示，「我認為真正讓人不安的是意識形態問題。」「領導力計畫」是由400名積極參政的現任和退休企業主管組成的商業團體。

州立法會議1月稍後即將召開，州議員需要批准任何對紐約市的額外撥款或增稅；民主黨前紐約市議員紀思庭(Justin Brannan)認為，曼達尼「將帶著堅定的政治決心，乘風前進奧伯尼(Albany)。」

曾任市議會財政委員會主席的紀思庭也相信，只要優先事項安排得宜，曼達尼可以善用紐約市1160億元預算，推動施政。

