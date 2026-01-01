曼達尼今就職 亞當斯承諾出席典禮「和平交權彰顯民主價值」

與候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)政見不合的現任市長亞當斯(Eric Adams)在卸任前夕終於鬆口，承諾將會出席曼達尼今日(1月1日)的就職儀式。

已在今天凌晨宣誓就職第111任紐約市長的曼達尼，也將在今天下午舉行一場公開的就職活動，身為穆斯林，他也是首位手按古蘭經宣誓的紐約市長。

亞當斯在接受媒體採訪時表示，他在與曼達尼溝通後達成共識，盡管理念不同，但前任市長出席新市長的就職儀式有助於彰顯權力的和平交接，是民主價值的重要體現。亞當斯此前曾表達疑慮，稱擔心會遭遇曼達尼支持者的不友善對待，不過在最新的表態中說，已獲得曼達尼的承諾，稱他會在就職儀式上受到歡迎。

此前幾乎不為外界熟知的前州眾議員曼達尼在2025年初宣布參選市長後，迅速走紅，獲得大量草根支持者的小額捐款，並先後在民主黨初選和市長普選中殺出重圍。而志在爭取連任的亞當斯則在2024年遭到聯邦以貪腐罪名起訴，且其核心執政團隊醜聞頻傳，支持率一蹶不振。

進入2025年，亞當斯案檢察官雖在川普政府的施壓下放棄了起訴，但他並未重獲選民的信任，不得不採取非常策略，退出民主黨初選、轉而以獨立身分直接參加普選。不過這一策略並未成功，由於民調墊底，亞當斯不得不在普選前宣布退出。

以溫和派民主黨人形象示人的亞當斯執政路線以親商、重警為特色，與曼達尼主張的激進進步主義政綱格格不入，因而亞當斯一直批評曼達尼的主張缺乏現實基礎、無法實現。據報導，亞當斯在卸任前突擊布局了部分政策、否決了一批法案，以對曼達尼新市府形成制約。

此外，兩人在巴以問題上也極端對立，曼達尼同情巴勒斯坦人民，而亞當斯堅定支持以色列政府、並常抨擊對手「反猶」，在曼達尼宣布勝選後，亞當斯突然出訪以色列，直到回到紐約後才與曼達尼會面，挑釁意味十足。

曼達尼將在今日舉辦兩場就職儀式，在今天凌晨跨年鐘聲結束後，他先以私人聚會的形式在舊市政廳地鐵站內宣誓就職，將使用一本擁有數百年歷史的「古蘭經」宣誓；1日下午，他將再次在市政廳廣場舉辦公開就職典禮，與當選市公益維護人和市主計長共同宣誓上任。除亞當斯外，預計前任市長白思豪(Bill de Blasio)也將出席公開典禮。

