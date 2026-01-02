曼達尼元旦就任紐約市長 宣誓「為所有紐約客服務」

曼達尼在就職演說中強調，即使有人質疑他的政策，但他仍會努力實現，即使沒投給他的人，市府也會一樣照顧。（記者馬璿／攝影）

1月1日下午1時，曼達尼(Zohran Mamdani)於市政廳前宣誓就任紐約市長。曼達尼表示，在撰寫就職演說時有人告訴他，這是「降低期待」的時刻，應該勸紐約人少要一點、甚至別再期待。但他拒絕這麼做，他「唯一想要重設的，是小期待本身。」他指出，即使外界對其施政方向心存疑慮，但他將對包括未投票支持他的市民在內，給予同樣的保障。

他承諾，未來的政府不會逃避人民的質疑，而會在公共安全、生活可負擔性與城市治理上，以行動回應信任危機。

曼達尼重申他的政策，將推動房產稅改革、成立新的社區安全部門以應對心理健康危機，並讓警力回歸原本職責；同時強化對惡質房東的監管，減輕小商家的行政負擔。他也承諾，將以課徵富人稅方式推動全民托育、凍結租金管制戶租金，並實現快速且免費的公車系統。

他表示，這些政策不只是降低生活成本，而是要讓自由不再是有錢人的專利。他強調，自己是以民主社會主義者身分當選，也將以此理念執政，「市政廳將推動一項兼顧安全、可負擔性與充裕發展的施政藍圖，一個看起來、運作起來都像其所代表人民的政府，一個不退讓於企業貪婪、不畏懼被視為太複雜挑戰的政府」。

曼達尼表示，人們認為紐約屬於富有的人，而讓工薪階級承擔後果。過去數十年政府過度仰賴私人企業、卻對公共服務的平庸習以為常，長期的冷漠導致民眾對民主制度失去信心。新市府將扭轉這種狀態，讓市政廳不再只是弱勢者的最後依靠，而是能夠主動交出成果、追求卓越的治理核心。

他表示，人們期待他人在自身工作領域展現卓越，那也應該對政府工作者提出同樣要求，「當我們展開這項工作時，讓我們重新回答那個每一代人都會提出的問題：紐約，究竟屬於誰？」

1日下午1時，曼達尼與妻子杜瓦吉(Rama Duwaji)牽著手從市政廳階梯緩步入場，隨後便由國會議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)先開場致詞。再由國會參議員桑德斯(Bernie Sanders)的主持下，杜瓦吉手握具有象徵意義的三本古蘭經，讓曼達尼在民眾的歡呼聲中手按古蘭經宣誓。就職儀式開放4000名持票觀眾入場，從百老匯地帶舉辦大型街區活動更吸引上萬人共襄盛舉。

曼達尼開場便指，「一個全新的時代正式揭開序幕」。他表示，他並非獨自站上市政廳階梯，而是與所有紐約客並肩同行，「與每一位日復一日、即使感到再困難，仍選擇把這座城市稱為『家』的人站在一起」。

曼達尼表示，市府將終結人們認為腐敗的印象，並承諾將為所有紐約客服務。

演說最後，他呼籲市民持續參與公共事務，指出勝選並非終點，「讓我們迎風而立，做一件紐約人最擅長的事，為世界樹立榜樣。如果辛納屈所言為真，就讓我們證明：在紐約，人人都能成功，在其他地方也是如此。當城市屬於人民，就沒有太小的需求、沒有太病弱的人、沒有任何人會孤單到不被稱為『家』」。

