曼達尼元旦就職紐約市長 主打房租凍漲等左派政見

美東時間一號零時，紐約新市長曼達尼在妻子、家人以及幕僚的見證下，在舊市政廳的地鐵站，進行由州總檢察長詹樂霞，主持的宣誓儀式，起誓用的經典是曼達尼祖父與非洲學者向伯格的兩本可蘭經。上午11點曼達尼又在市政廳廣場，數千民眾面前，由他的政治導師、聯邦參議員桑德斯主持，進行公開宣誓並發表演說。

紐約市長曼達尼說：「我的紐約市民朋友們，今天是新時代的開啟。」

總人口約850萬人的紐約市，是美國第一大城，政治光譜一直屬於民主黨，但放眼美國政壇提倡社會主義理念的政治人物，只有桑德斯、被暱稱AOC的科爾特斯等幾位議員，民選的行政官員，曼達尼可說是第一位。

紐約市長曼達尼表示，「我是以民主派社會主義者(身分)當選，我將會以民主派社會主義者(身分)執政，我不會因為害怕被視為激進，就放棄我的原則。」

他7歲時舉家從非洲烏干達搬到紐約，多元文化背景與這座城市多數居民相同，2018年成為美國公民，在踏入政壇之前，曾經做過饒舌歌手、板球員。競選時他提出的主要訴求是降低城市生活成本，提出富人加稅、房租凍漲、免費公車與托育服務等政見，激起了基層與年輕選民的熱情，同時也讓華爾街不安。

曼達尼支持者謝赫說道，「我基本上支持曼達尼帶來的改變，讓所有人住得起這裏，如果這個城市變得(人人)負擔得起了，全國其他地方就會仿效。」

曼達尼在演說中指出，過去數十年政府過度仰賴私人企業、卻對公共服務的平庸習以為常，長期的冷漠導致民眾對民主制度失去信心，他將扭轉這種狀態，讓市政廳不再只是弱勢者的最後依靠。而他一上任就簽署了三項行政命令，保障租屋族的權利、加速住房開發計畫。

