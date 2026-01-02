曼達尼公布多項人事任命 華裔楊露絲出任氣候官

曼達尼在宣誓中承諾，未來市府將會以民主社會主義理念執政，並且將一貫的「說不」轉為「我們怎麼做到」。圖為曼達尼與妻子杜瓦吉。(記者馬璿／攝影)

市長當選人曼達尼(Zohran Mamdani)近期公布多項關鍵人事任命，掌管其施政藍圖中的核心領域。據最新消息，他競選團隊中的華裔政策總監楊露絲(Louise Yeung，姓名皆音譯)，將出任首席氣候官，但不兼任環保局局長，市住房局代理局長提加尼(Ahmed Tigani)則將接掌市樓宇局，交通局官員佛林(Mike Flynn)將擔任交通局長。

除此之外，霍楚(Kathy Hochul)政府的基礎建設顧問克森(Julia Kerson)，將出任市府營運副市長，資深教育領袖麗絲(Emmy Liss)將擔任市兒童照護辦公室主任。

自9月加入曼達尼競選團隊、出任政策總監後，楊露絲將轉任曼達尼政府的首席氣候官。這個職銜對她而言並不陌生，只是規模略有不同，她過去曾擔任前主計長蘭德(Brad Lander)的氣候事務主管。在此之前，她還在白思豪(Bill de Blasio)政府時期出任市交通局的韌性事務主任，並曾在市經濟發展公司擔任能源副總裁。

楊露絲具有累積超過十年的城市規畫、能源管理與氣候政策經驗。她早期曾在芝加哥都會規畫局與環境法研究所工作，擁有麻省理工學院都市規畫碩士學位，專注於環境與城市規畫，並活躍於多元族裔學生社群。

在新職位上，楊露絲將負責市長氣候與環境正義辦公室的運作。在亞當斯(Eric Adams)政府期間，市環保局局長阿加瓦拉(Rohit Aggarwala)同時兼任首席氣候官，但楊露絲不會沿用這種安排。根據交接團隊表示，曼達尼政府將另行任命一名市環保局局長。

在克森的人選上，曼達尼稱讚她在多項全州重大計畫中扮演關鍵角色，包括興建哈德遜河新鐵路隧道的工程。在托育與學前教育領域，楊露絲則以推動前市長白思豪的免費普及學前教育計畫而廣受肯定。她曾擔任市教育局幼教部門的首席營運官，負責該政策的初期推動與後續擴展。

