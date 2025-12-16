曼達尼將任命「世界盃沙皇」施壓降票價 決賽4000元華人嘆吃不消

紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，他在上任後將設立一名「世界盃沙皇」(World Cup czar)，向國際足聯(FIFA)施壓，要求降低2026年世界盃賽事的門票價格。此次世界盃將在紐約及新澤西舉辦部分賽事，超過4000元的決賽門票，讓華人球迷大呼吃不消。

自認為是民主社會主義者的曼達尼，也是一名足球迷；他批評FIFA在2026年世界盃門票定價上，採用隨市場需求浮動的價格機制，導致門票價格水漲船高；而2022年的卡達世界盃，則是依座位等級採取固定票價。在接受哥倫比亞廣播公司(CBS)採訪時，曼達尼表示將善用市長平台，抓準機會向FIFA發聲。

「這次在紐約與新澤西州舉行的世界盃決賽，最便宜的門票也要4000元」，曼達尼說，「這比在卡達當年觀看決賽貴了整整五倍」。

2026年的世界盃將有包括決賽在內的八場賽事於新澤西州的大都會人壽體育場(MetLife Stadium)舉行；決賽門票的三檔價格分別為4185元、5560元及8860元。歐洲球迷組織「足球支持者歐洲」(Football Supports Europe)指出，球迷若要在明年世界盃小組賽第一場一路追隨自己的球隊到決賽，花費恐接近7000元。

在中文社媒小紅書上，也有不少球迷感嘆世界盃門票價讓人望而卻步。不僅決賽票價高昂，普通小組賽單張門票也在200元至700元間；目前，購票採取抽籤制，一名用戶感嘆，「好可怕，有一種既想抽中又不想抽中的矛盾心理」。

大都會人壽體育場的首場賽事將於明年6月13日登場，由巴西對戰摩洛哥，屬於小組賽，但目前單張票價已高達700元。該體育場舉辦足球賽事時可容納多達8萬名觀眾，但初期需求已相當高，且隨著賽事進入後段、重要性提高，票價與需求可能進一步上升。

「我希望票價是一般人負擔得起的，以目前的價格，對很多人來說，簡直得拿房子去抵押才買得起」，曼達尼指出，1994年同樣在美國舉辦的決賽，門票價不到200元，「我們應該以那樣的標準作為目標」。

