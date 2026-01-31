曼達尼市府清雪不力 紐約民眾出行步步險
冬季風暴過後，紐約市多處公車候車亭與站點仍被厚重積雪包圍，迫使通勤族在低溫與結冰路面中翻越雪堆、寒風中候車；這場近五年來最大的一次降雪，為全市帶來約8至15吋積雪，不僅影響交通運作，也讓不少長者與行動不便者在日常出行上面臨安全風險。
類似情況在皇后區法拉盛尤為明顯，多名當地居民反映，暴雪過後公車班距明顯拉長，部分路段候車時間動輒40至50分鐘，加上人行道結冰嚴重，即使想改以步行或轉乘，也面臨不小風險。
主要仰賴公共運輸通勤的羅小姐表示，自己從白石鎮前往法拉盛長老會醫院，平時僅需約20至30分鐘車程，暴雪過後卻在站點苦等近半小時，實際搭車時間更拉長至一小時左右。她形容，沿途多個公車站仍被厚重積雪包圍，「車站的雪都跟雪山一樣」，她指自己尚還能勉強跨越雪堆，但看到不少長者行動明顯受限，「真的很不方便」。
另一名在法拉盛北方大道轉車的林女士則說，她等車時間接近50分鐘，原本想改以步行轉乘其他路線，但人行道積雪結冰嚴重，又考慮到自己年過60歲，反而更加危險，「路上真的太滑了，走也不是，不走也不是，只能乾等。」
此外緬街及周邊住宅區可見多處融雪積水，夾雜泥沙與垃圾，行人行走困難。部分人行道僅清出狹窄通道，寬度僅容一人通行，兩人交會時需側身閃避，遇到路面高低不平或積水，更容易滑倒。
居住法拉盛多年的王先生表示，這次鏟雪方式讓人難以理解，「好好的路，只鏟出一條單人走道，兩邊都是冰雪堆，現在一融化，中間全是水窪，走起來像在走障礙賽」。他說，「為什麼不直接鏟大片一點？現在不但難走，還更危險。」
部分居民也反映，路口斑馬線與公車站附近仍堆積雪牆，行人被迫繞行或踏入泥水中過馬路。
市府日前指出，截至本周初，全市約3400座設有候車亭的公車站中，僅略多於一半完成除雪作業。由於近期持續出現零下或個位數低溫，尚未清理完成的站點恐形成長時間結冰情況，增加通勤風險。據悉，紐約市共有約1萬個公車站點，部分設有候車亭的站點雖提供遮蔽與座椅，積雪卻阻礙乘客進出，反而加重候車困難。
州眾議員珍妮花(Jenifer Rajkumar)近日也在臉書發文並致函市府，批評市長曼達尼(Zohran Mamdani)市府與市清潔局，在此次風暴後的清雪作業表現不佳。她表示，辦公室接獲大量來自皇后區居民的投訴，尤其集中在人口密集的社區，包括公車站、學校周邊與主要人行道。
珍妮花指出，殘留的冰雪與泥漿對長者與孩童構成安全風險，並已向市府提交一份清單，列出超過40處急需改善的地點，要求相關單位盡快處理。
現任副市長克爾森(Julia Kerson)表示，清理公車站屬於市交通局職責，目前已動用額外人力與資源應對，「這次的降雪量確實相當罕見」。據市交通局說明，設有候車亭的站點由承包商負責清理亭內及周邊3呎範圍，其餘人行道與未設候車亭的站點，則由鄰近物業業主負責，市清潔局則指出，暴雪過後已動員超過500名臨時鏟雪工人，在人行道與馬路之間開闢至少3呎寬的通道，協助乘客安全上下車。
雖然市府「PlowNYC」系統顯示部分街道已完成清雪，但實際路況與居民感受仍有落差。民眾若發現街道或人行道清雪不力，可撥打311通報，或聯繫當地民意代表辦公室反映。
