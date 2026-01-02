曼達尼手按《可蘭經》宣誓就職紐約市長 就任首日推行爭議政策

當地時間 1 日，曼達尼手按《可蘭經》宣誓就職，成為紐約歷史上首位穆斯林市長。隨後，曼達尼也推動多項政策，宣稱將保護弱勢群體的權益。 圖：翻攝自 @cskun1989 X 帳號

[Newtalk新聞] 民主黨政治人物卓蘭．曼達尼 ( Zohran Mamdani ) 於當地時間 1 日舉行就職典禮，正式成為紐約歷史上首位穆斯林市長，相關活動也吸引大批支持民眾參加。在就職典禮結束後，曼達尼也隨即推動多項政策，希望以「民主社會主義人士」的身分，為紐約市的勞工階級爭取權益。然而，曼達尼的反以立場卻引發了爭議，相關事件也受到網友們的廣泛關注。

根據美國《有線電視新聞網》( CNN ) 報導，當地時間 1 日，曼達尼出席了紐約市長的就職典禮並發表演說，承諾自己將以「民主社會主義者」的身分執政，並展現自己的進步主義立場。曼達尼也在演講過程中，向反對者與批評者展現出友好的態度，希望團結紐約市民共同進步。

廣告 廣告

報導稱，曼達尼計畫向紐約市最富有的居民徵稅，並提高企業稅率，再將額外獲得的稅收用於兒童保育、「快速免費」的城市公車以及提供弱勢群體租房補助等方面。曼達尼認為，即使推出新的稅收政策，富人與企業也不會輕易離開紐約，「真正被迫離開紐約的人不是富豪，而是『無力負擔生活成本』的中低收入居民」。曼達尼強調，不論民眾是否支持他，他都會保護紐約市民，「如果你是紐約人，我就是你的市長」。

X 推主「蔡慎坤」指出，在就職典禮中，曼達尼將手放在一本《可蘭經》上進行宣誓，是美國這個充滿強烈新教文化背景國家中，第一個「手按《可蘭經》宣誓就任」的市長。「蔡慎坤」表示，曼達尼長期支持巴勒斯坦，並對以色列與美國的以色列政策抱持著批判的態度。

曼達尼也憑藉著反對以色列的立場，受到許多巴勒斯坦支持者的歡迎。X 推主「Manhattan Mingle」稱，先前曾遭美國移民與海關執法局 ( ICE ) 逮捕的哥倫比亞大學巴勒斯坦裔研究生馬哈茂德．哈利勒 ( Mahmoud Khalil ) 出席了曼達尼的就職典禮，認為曼達尼的反以立場吸引了同樣反對以色列的哈利勒。

另外，X 推主「Jews Fight Back」也指出，在就任市長首日，曼達尼就撤銷了紐約市的猶太人保護制度，並徹底刪除官方公告，抹去相關法規曾經存在的痕跡。「Jews Fight Back」批評稱，根據紐約市法律，刪除市長官方紀錄的行為涉及犯罪，「就職首日，曼達尼就為了對猶太人進行報復而觸犯了法律」，並對猶太裔族群的人身安全表示擔憂。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

(影) 澳洲也出現托育補助詐欺! 「索馬利亞」式詐騙滾雪球 引爆言論自由爭議

(影) 中共對台軍演 美國務院開罵了! 北京籲表態「一個中國」 這些國家不理會.....