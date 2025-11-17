曼達尼會市警總局長 未給予留任承諾

候任紐約市長曼達尼已與市警總局局長蒂池會面。他雖然盛讚蒂池，但尚未直接回應是否會讓蒂池留任的問題。(記者劉梓祁／攝影)

候任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)16日在受訪時表示，他已與現任市警總局局長蒂池(Jessica Tisch)會面，並表達了對她的高度讚賞。不過，當被追問是否將留任蒂池時，曼達尼並未直接回應，僅表示將盡快發布最新消息。

曼達尼在接受ABC新聞獨家訪問時說，他已與蒂池在剛過去的周末會面，主題重在如何落實公共安全，尤其是讓警隊擺脫「過去幾年常見的干擾因素」。在暗示前任市長亞當斯(Eric Adams)造成警局內部混亂局面後，曼達尼進一步以讚揚蒂池的方式表達了對亞當斯的抨擊。他表示，蒂池接手時，市警高層「在亞當斯任內充斥著腐敗與無能」，而她則在短時間內剷除弊端、落實問責機制，同時在降低犯罪率方面卓有成效，這也正是新市府需要的。而在談到他與蒂池之間對於警務工作的理念差異時，曼達尼表示，他希望「聚焦於成果」。

曼達尼曾在2020年「黑人的命也是命」運動期間發表過抨擊警察的言論，反對他的勢力也不懈鼓吹「曼達尼上任將導致警察大量流失」的說法，引發社會擔憂。不過根據「紐約時報」對警察工會及市警內部人員的廣泛訪問，警察們對曼達尼的態度雖褒貶不一，但並未如預期般悲觀。

今年8月退休的警長聖福特(Derby St. Fort)表示，不會有哪名基層警員會說「因為這位市長，我要辭職」。警察離職的原因更多時因為在職場內部受到的待遇，「他們更擔心直屬主管如何對待自己」。警察工會(Police Benevolent Association)主席亨得利(Patrick Hendry)也表示，警員們不會為「那些戲劇化的傳言」而憂心忡忡，他們更擔憂的是，是否會因警局人力緊張而再度錯過家庭聚會、是執勤結束後能否平安回家。

部分警局成員對未來與曼達尼的合作表達了樂觀情緒。警佐工會主席圖爾科(Louis Turco)表示，曼達尼對他來說「是張白紙」，他願意與曼達尼合作，尋找對警察最有利的施政方針。代表性少數警員的「同志警官行動聯盟」(Gay Officers Action League)主席道尼(Brian Downey)表示，該組織在今年的紐約市驕傲大遊行中被拒絕入場時，曼達尼曾親自幫助他們溝通，因此「我們有個良好的開端」。

