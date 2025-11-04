曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）民主黨紐約市長候選人曼達尼憑藉網路迷因與短影音吸引大批年輕世代支持者，但背後還有現任總統川普隱形角力。曼達尼在川普「讓美國再次偉大」風潮下，掀起另一股抗川潮，兩人猶如彼此的最佳助選員。
全美第一大城紐約市民約為850萬人，人口總數僅佔全美總數2.5%，但市長選舉風向動見觀瞻。34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）掀起世代熱潮，超過73萬選民提前完成投票，是上屆的4倍。
曼達尼民調力壓父執輩政壇老將前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）、共和黨候選人律師斯里瓦（Curtis Sliwa）與退選的現任市長亞當斯（Eric Adams），世代交替趨勢明顯，但競選期間背後角力是來自紐約的在地人川普（Donald Trump）。
川普用「百分百瘋狂的共產黨人」、「激進左派」、「虛假共產承諾」等言詞推文攻擊曼達尼。身為紐約客，川普意有所指的說「當總統真的很難不大舉撥款金援紐約」。他不情願的支持原屬民主黨的前政敵古莫，稱他是「糟糕的民主黨人，但總比共產黨來得可接受」。
華盛頓郵報（The Washington Post）形容兩人是「最佳敵人」，面對無所不在隱形參選的川普，曼達尼在電視辯論提高聲量，「我是為信仰奮戰的進步派穆斯林，川普最畏懼的夢魘」。
川普協調其他參選者增加非曼達尼陣營的勝選機會，曼達尼說：「對勝選前景感到興奮，但不會自信自滿，每天提醒自己、支持者與競選團隊，這是一場必須獲勝的選戰，絕非從天而降。」他強調，在生活成本議題上願與川普合作及公開對話。
曼達尼是近年紐約市長選舉中，少見的年輕非當權候選人。紐約權力不外乎來自金與權，人人有機會，但沒錢沒靠山難出頭。話語權掌握在投資銀行家、地產業、律師、企業高層與猶太裔等各族裔家族手中，除了曼達尼對抗川普之外，還有挑戰堅實權貴體制的意涵。
歷屆紐約市長多具全美影響力，但未必屬民主黨陣營。川普支持者朱利安尼（Rudy Giuliani）1994年至2001年擔任市長，改善治安，911事件期間凝聚人心；富豪彭博（Michael Bloomberg）首任期代表共和黨參選，之後變更任期限制擔任3屆市長，大舉開發市區土地，延續金融之都世紀榮景。
紐約市人口近4成為移民，印度裔的曼達尼一舉打破紐約市長與市府長期為建制派政客、律師與商人把持的定律，美國兩黨都在看可能對政治版圖的影響。（編輯：張芷瑄）1141104
