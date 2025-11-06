曼達尼當選紐約市長 川普怒嗆「共產主義者」

美國紐約市選出百年來最年輕的市長，由34歲的民主黨參選人曼達尼（Zohran Mamdani）當選。曼達尼在勝選後首場記者會上表示，他將開啟紐約市的新時代，實現居住正義，讓市民都負擔得起，並且挺身而出對抗川普。美國總統川普（Donald Trump）則批評曼達尼是左派的「共產主義者」。

川普將共和黨在紐約等地方選舉的失利，歸咎於聯邦政府關門，他表示，「如果你看民調專家的說法，政府關門是一個重要因素，對共和黨不利，而這確實是一個影響因素，而且他們說我沒參選是最大因素。」

川普強調，美國人必須在「共產主義和常識之間做出選擇，要麼選擇常識，要麼選擇共產主義。」他更以「神風特攻隊」形容民主黨的作法，「可能毀滅美國」，並呼籲必須對選舉制度進行全面改革。

另一方面，有紐約市民表示，曼達尼為市民帶來希望，尤其在住房昂貴問題上寄予厚望，期盼新市府能帶來新的氣象。

責任編輯／周瑾逸

