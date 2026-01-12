曼達尼當選紐約市長，民主黨喜憂參半？為何「社會主義者」近年在美崛起？
文：劉安文
紐約市新任市長曼達尼（Zohran Mamdani），以約50%的得票率贏得選舉，大勝另外兩名對手──民主黨建制派，這次獨立參選的前州長古莫（Andrew Cuomo），以及共和黨候選人，脫口秀主持人斯留瓦（Curtis Sliwa）。
這位年輕的民主社會主義者是紐約市政壇中的新面孔，然而所帶動的全國性運動與政治趨勢並非新的現象。某種程度上，紐約市選舉是全國政局的縮影。對於許多年輕美國人來說，現有的制度已經過時，而年長的政客脫離現實，無法應對美國日益嚴峻的貧富差距，與日漸高升的生活成本。
近年來，在美國各地的民主黨初選中，新一代的民主社會主義者接連獲勝，不僅如此，在2016與2020年的民主黨總統初選中，自稱「民主社會主義者」的桑德斯（Bernie Sanders）僅以幾票之差失去提名。
然而，在一個堅定反共、重視個人自由與資本主義的美國，為何「社會主義者」能夠崛起呢？民主社會主義究竟是什麼？又為什麼它對許多美國人具有如此強大的吸引力？曼達尼的勝利意味著什麼？在民主黨正破碎支離的狀態下，曼達尼可以給民主黨帶來一絲曙光？
美國新一代的社會主義者何去何從？
自2016年以來，現任佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯，一直是美國政壇的中流砥柱，也是美國政治能見度僅次於川普（Donald Trump）的政治人物之一。他頭髮蓬亂，魅力洋溢，是美國參眾兩院為數不多的無黨籍議員。
雖然在參議院多數時與民主黨站在一起，他卻不屬於參議院的建制派。過去20多年來，他不斷地在參議院的講台上痛批億萬富翁，並提倡「民主社會主義」（Democratic Socialism）。
桑德斯早在1981年，以無黨籍身分當選佛蒙特州「柏靈頓」（Burlington）市長，此後，在2006以64.5%的得票率贏得參議員的選舉。桑德斯深受人民愛戴，根據YouGov的民調，48%的受訪者表示支持他，遠遠超過川普在同一份民調的35%與拜登（Joe Biden）的43%，不過還遠低於歐巴馬的55%。
在民主黨處於支離破碎，難以對付川普的狀態下，無論桑德斯前往民主黨或共和黨執政的州，他的「反抗寡頭統治巡迴活動」（Stop Oligarchy Tour）皆能吸引廣大人群。
在巡迴活動的場合中，桑德斯強烈批評川普，與其百億富翁支持者正在破壞美國的民主，且企圖在美國建立「寡頭統治」。
雖然桑德斯是無黨籍的議員，卻在2016與2020年參加民主黨的初選，曾兩度差點擊敗黨內有權有勢前任國務卿希拉蕊（Hilary Clinton）與前任總統拜登（Joe Biden）。不過，桑德斯今年已滿84歲，無法再度角逐總統大位，儘管如此，他所發起的社會運動並不會在此告一段落。
在2018年，紐約州第14選區的年輕民主社會主義者，寇蒂慈（Alexandria Ocasio Cortez，AOC），擊敗了擁有20年國會議員資歷的，民主黨眾議員黨團主席克勞利（Jospe h Crowley），此結果震驚了民主黨建制派。
同年，在密西根州13選區，另一位民主社會主者特萊布（Rashida Tlaib）贏得選舉。此外，在麻州第7選選區，自稱是民主社會主義者的普萊斯利（Ayanna Pressley）也成功當選議員。
而最令人震驚的是，在今年6月底在紐約市長民主黨初選中，沒沒無聞的州議會議員曼達尼大獲全勝，以56%的得票率，擊敗民主黨建制派前州長古莫。
曼達尼、寇蒂慈、特萊布與普萊斯利皆為50歲以下的政治人物。特萊布也是第一位巴勒斯坦裔議員，而寇蒂慈精通西班牙語，父母來自美國的自治領地，波多黎各。
由此來看，曼達尼並非孤例，而是全國性廣泛現象的縮影；在美國各地，年輕的社會主義者正挑戰民主黨的建制派。與前幾位議員一般，曼達尼是移民，是烏干達的印度裔，7歲時隨著其父母一起移居紐約市，如今尚未滿35歲。可以說，美國政治的新時代由此誕生？
民主社會主義究竟是什麼？
在美國，社會主義與馬克思-列寧的意識形態沒有太大的關係。
黑人民權運動領袖金恩博士（Doctor Martin Luther King）曾將民主社會主義定義為「照顧弱勢與重新分配財富的制度。」他說過：「無論你稱它為民主，或稱它為民主社會主義，在這個國家，為了上帝所有的孩子，必有更公平的財富分配。」
在接受《CNN》的採訪當時，曼達尼引用金恩博士的話，強調他的社會主義重點在於照顧弱勢以及降低紐約市的生活成本。
曼達尼與桑德斯所倡議的政策，例如全民健保，免學費大學與社宅建設，嚴格來說，更接近於北歐國家的「社會民主」（Social Democracy），一種具有強健福利國家的高度管制的資本主義。
民主社會主義的浪潮將如何影響美國未來走向？
目前，這個運動的政策聚焦於國內議題，譬如建立類似台灣的健保制度，提高富人稅率，提供年輕人免學費的教育，以及降低生活成本。
在外交政策方面，寇蒂慈與桑德斯的官方網站，花了不少篇幅批評美國的中東政策，但相關台灣的發言少之又少。
不過，自從烏克蘭遭到俄羅斯入侵以來，桑德斯始終力挺烏克蘭，並在2020年的CBS採訪中表示，若是中國攻台，其將採取行動。然而，寇蒂慈與曼達尼卻從未直接談及台灣。
整體而言，民主社會主義者對外國戰爭抱持懷疑態度，希望儘量避免所謂的永久戰爭（Forever Wars）。儘管台海危機與烏俄戰爭，和美國的中東戰爭的性質截然不同，在許多美國人眼中，差別不大，都是發生在遙遠地方的衝突，與他們的日常生活沒有直接的關係。
為什麼曼達尼與桑德斯如此受歡迎？
近年來，美國的生活成本大幅上升，加上大學學費居高不下，在此情況下，許多年輕人無法成家立業、順利求職。
在採訪中，一位從事律師助理的年輕紐約市民瑞貝卡・李（Rebecca Lee）談到，自疫情爆發，紐約市的生活成本急遽上升，她的房租幾乎翻倍，市內大學助學金大幅減少，捷運與公車費也多次上漲。其也補充，有許多朋友每週日到家家戶戶，鼓勵人們投給曼達尼。
她讚賞曼達尼的接地氣，具有親民形象與支持LGBT立場，李尤其喜歡曼達尼多次提過他很愛他的妻子。
儘管李認為他是三位候選人當中「最不爛的選擇」，她仍然對曼達尼抱持懷疑態度，並直言：「他只讓我們看到他要我們看到的。」
當被問到社會主義對她而言有何意義時，李說：「我知道社會主義的形象不好，但對我來說，它具備民有，民治，民享」她補充道：「我認識很多人因為醫療保險無法賠償而不敢去看醫生」。
曼達尼、桑德斯與寇蒂慈，具有親民又接地氣的形象，並且願意推行直接幫助面臨成家立業困難的年輕人，這與高高在上的兩黨建制派成鮮明的對比，對不少人而言，他們象徵著「希望」。
此次並非第一次
自工業革命以來，美國歷任總統曾試推行與民主社會主義運動，之主張高度類似的政策，其中兩個最廣為人知的例子包含小羅斯福（Franklyn Roosevelt）總統的「新政」（New Deal）以及1960年代的「偉大社會」（Great Society）計畫。
「新政」建立美國版的勞保，所謂的社會保障（Social Security），建造全國各地的基礎建設以及通過各個消費者保護法。隨著甘迺迪總統（John F. Kennedy）遭到暗殺，繼任總統強森（Lyndon Johnson）開始推動一些列的關鍵政策，即所謂的「偉大社會」，旨在消除貧困與照顧弱勢。
強森透過偉大社會向貧窮宣戰（War of Poverty），建立提供低收入者與年長者醫療保險的（Medicare）與（Medicaid），並增加教育的投資，建立協助低收入者購買食品的「補充營養協助計劃（SNAP）。不過，「偉大社會」與「新政」仍無法建立完整的福利國家。
儘管美國是全球最大經濟體，在關鍵產業上遙遙領先所有其他的國家，其社會福利水平卻遠遠落後於其他已開發國家。歷任美國總統希望推動全民健保與更完善的社會福利，但每次因為美國文化注重個人自由與小政府主義而困難重重。
曼達尼是民主黨的未來？
民主黨的建制派仍然對社會主義抱持懷疑，在《CNN》的民眾座談會，前議長裴洛西（Nancy Pelosi）被問到民主社會主義是否民主黨的未來時，她回應説：「謝謝您的問題，但是我必須說，我們是資本主義者」。
今年的Gallup民調顯示，僅有39%的美國人對社會主義抱持正面的態度，然而，同一個民調顯示，只有54%的美國人對資本主義抱持正面態度，從2021年的60%下降6%，創下歷史新低。同一份民調也發現，66%的民主黨支持者對社會主義持肯定的態度，而74%共和黨支持者依然堅定反對。
儘管美國人對社會主義的態度逐漸改變，除了桑德斯之外，大部分的民主社會主義政治人物在民主黨大票倉外，支持率仍然非常低。
YouGov民調顯示，曼達尼市長的全國支持率為33%，寇蒂慈為43%。也正因如此，許多評論員正揣測寇蒂慈是否投身2028年的總統大選，然而，如若從民調來看，其於普選中的表現可能不佳。
儘管他們在全國層面缺乏競爭力，寇蒂慈與曼達尼仍可能影響美國政治未來走向。
加拿大政治家道格拉斯（Tommy Douglas）所領導的「平民合作聯盟」（Co-operative Common wealth Federation），與美國的民主社會主義運動有許多相似之處。兩者皆主張社會民主政策，都挑戰國家的建制派，且在全國選舉缺乏競爭力。
雖然如此，道格拉斯與他的運動，仍然從加拿大政治的邊緣，徹底改變了加拿大的公共政策。
在2004年的加拿大公視節目「最偉大的加拿大人」（The Greatest Canadian）中，加拿大人被問到哪一位歷史人物是最偉大的，道格拉斯被冠上「最偉大的加拿大人」。
由此可見，道格拉斯的成就被廣大的加拿大民眾的肯定。道格拉斯是曾任薩斯喀徹溫（Saskatchewan）省長，雖然他與他的政黨在全國選舉缺乏競爭力，還被譽為「加拿大醫療保險之父」（The Father of Canadian Medicare）。
道格拉斯於1904年出生在蘇格蘭，14歲時隨著家人移居加拿大溫尼辟市（Winnipeg），與曼達尼同為移民。
1944年的薩斯喀徹溫省選舉中，道格拉斯所屬政黨大獲全勝，他不僅贏得省長大位，在省會他所領導的「平民合作聯盟」獲得53分之47的席位。從1944年到1961年，作為省長，道格拉斯大力推行改革，包括建立全北美第一個全民健保制度。
1971年之前，加拿大各省已陸續建立自己的全民醫療保險，在1984年，加拿大國會通過「加拿大健康法案」（Canada Health Act），一舉成立全國健保標準。
即便道格拉斯後來所創立的新民主黨，從未在加拿大的中央政府掌權，卻在薩斯喀徹溫省推行了不少社會民主政策，進而影響加拿大全國的政局，為加拿大全民健保的奠定基礎。
由此可見，儘管道格拉斯從未擔任過加拿大的總理，他仍能發揮影響力，或許曼達尼與桑德斯在美國的政局，可以扮演類似的角色。
曼達尼希望擴建社宅，提高有錢人的稅率，廢除公車費與建立公營的超市，若是這些政策在紐約或成功地付諸實行，也許美國其他的地方政府會跟著學。
曼達尼，桑德斯與寇蒂慈的崛起並非歷史偶然，他們的發言與政策呼應年輕美國人的心聲，他們試圖解決美國社會的生活成本危機，與根深蒂固的貧富差距，對許多人而言是象徵著希望。曼達尼與其他民主社會主義者在美國能否成功地實行，仍有待觀察。
在民主黨鐵票倉外難以贏得選舉，不過仍有機會在他們所執政的地區推動歷史性的改革，藉此間接改變美國的政治文化與社會福利。
延伸閱讀
「連心肺復甦時間都沒有」：伊朗醫護形容醫院被死傷抗議者壓垮
讀《地球之路》：歷史不只是國界與權力的遊戲，更是氣候變遷與人類反應的交織
其他人也在看
越南女逛101被櫃姐歧視「那很貴」！賈永婕海巡親回一句話 2萬人讚爆
該網友表示，這位移工朋友以禮貌態度向專櫃女店員詢問鞋款，卻遭對方以不悅語氣回應「那很貴」，之後更被對方忽視。移工再度詢問是否有37號鞋款時，對方則冷淡地回應「我們沒有37號」，完全無意願協助。原PO直言，2026年仍發生這類歧視事件，實在讓她身為台灣人感到丟臉，不...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 148
曹西平靈堂傳冷清「沒藝人現身」！殯葬業者道歉揭真相 乾兒子慟發聲
小冬瓜強調，自己從未向任何媒體提供或透露弔唁人數相關資訊，也未曾掌握或統計實際到場人數，更不可能說出「親友與藝人未現身、場面冷清」等內容。他直言，相關報導恐造成家屬對治喪團隊協助與服務的誤解，盼外界協助更正與說明，對因此造成的困擾也深表歉意。據了解，曹西...CTWANT ・ 23 小時前 ・ 49
曹西平靈堂開放首日！傳0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了
66歲資深男星曹西平去年12月29日在家中猝逝，消息傳開後讓許多粉絲感到不捨，而曹西平後事則由感情深厚的乾兒子Jeremy全權處理，今（10日）曹西平靈堂開放首日，不過現場卻僅有少數人前去哀悼。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 112
「沉默刺客」林昀儒開年逆勢奪冠 中媒：男子隊敲響警鐘
WTT杜哈冠軍賽林昀儒4-0完封南韓張禹珍，一路連克強敵奪冠，引發中媒檢討聲浪，《搜狐體育》今天評論林昀儒開年拿下冠軍，宣稱中國桌球「男隊敲響了警鐘」，並且開出「男隊亟需學習的功課」。太報 ・ 5 小時前 ・ 74
300萬網紅爆染愛滋！背長滿藤壺顆粒 友目睹驚悚一幕：以為螞蟻在爬
一名中國跨性別網紅為男兒身，在網路上以「男扮女裝」爆紅，擁有超過300萬粉絲，近日被抓包直播時桌上出現抗愛滋病毒的藥物，引起議論。有網友挖出，網紅小黃豆曾爆料其背部長滿「藤壺」顆粒。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 75
大冷天要結束了！氣象署證實「這天」之後回暖 日夜溫差恐加劇
即時中心／高睿鴻、謝宛錚報導台灣多數地區近幾天都相當寒冷，氣象署預報員劉沛滕今（11）早說明，受大陸冷氣團影響，今日早晚各地都還是偏冷；北台灣因直接受冷空氣影響，所以一整天都是較寒冷的狀況。降雨方面，因這波冷氣團帶來較乾燥天氣，所以只有東部少數地區會出現零星降雨。劉沛滕還說，冷氣團強度將逐漸減弱，明日白天後，各地高溫有望略微上升，有機會都達到20度上下、中南部甚至上看24至25度，但日夜溫差依舊巨大。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
全台大回暖！冷空氣休息一週 「這天起」再明顯轉冷
今（12）日大陸冷氣團減弱，北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，各地早晚仍偏冷。氣象粉專也提到，冷空氣將休息一週，不過這天起將明顯轉冷，時間曝光。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 2
CPB／台灣名投曹錦輝確定轉戰中國「福州海俠隊」！首場賽事曝光
在台灣棒球史上，很難找到一個人的名字能同時代表「極致天才」與「極端爭議」，如今，這個名字即將在海峽對岸再度點燃話題。中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊今（10）日正式宣布，現年44歲的台灣名投曹錦輝加盟球隊，並預告這名曾震撼美職與中職的投手，將於1月13日迎來他的聯賽首秀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 237
冷氣團退場！下週「全台大回暖」 中南部白天高溫上探27度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導全台近日持續受大陸冷氣團影響，早晚明顯偏冷，不少地區低溫下探10度左右。不過氣象署與氣象粉專與均指出，這波冷空氣影響...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5
今晚冷氣團報到急凍！恐再探「個位數低溫」 粉專：明晚0°C線壓境
大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低。中央氣象署今（10）日持續針對8縣市發布低溫，今晚至明上午北部、東北部及金門局部地區有10°C以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。對此，氣象粉專「觀氣象看天氣」提醒，新一波大陸冷氣團今晚南下，明晚0°C線將會壓境，且今年1月至今，已連續10天達到冷氣團標準，預計冷空氣影響將會持續。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
冷氣團凍到下週一！高溫上看26度「暖到這天」
還沒冷完！氣象署指出，今（10）日晚間再度受到一波冷氣團影響，晚間至明晨局部低溫將跌破10度，冷氣團下週一（12日）白天減弱，氣溫漸漸回升，未來一週全台高溫突破20度，中南部甚至可達26度，但要注意日夜溫差大。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽！好想打但球團一原因不放人
[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導世界棒球經典賽（WBC）中華隊43人名單今（12）日清晨提前曝光後卻馬上出現變數。被封「台灣最速火球男」、效力美國職棒...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 6
67歲女沒吃藥！靠「1招」逆轉糖尿病 醫驚奇：真的很有用
台灣糖尿病患已超過256萬人。醫師劉中平表示，其實，不用藥物也可以降低血糖，但要努力控制飲食。一名67歲女性曾有過數次的血糖升高，糖化血色素達6.9%(已達糖尿病)，但在努力飲食控制後，又迅速降回5.9以下、甚至5.5。這段期間她沒吃任何藥物，就可以讓血糖降低，「透過生活方式的調整，真的可以不吃藥降低血糖。」三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 4
國民黨慘了！媒體人預言2026恐大敗、狂丟5縣市 敗因竟是「他」
即時中心／高睿鴻報導雖然去（2025）年夏天於「全國大罷免」一戰遭逢失利，但民進黨很快站穩腳跟，迅速備戰2026年縣市長大選；近日已對多縣市完成徵召或提名，等同讓選戰提早開打。比起綠營積極整軍經武，國民黨不斷挨轟動作慢，多數縣市都還無法確定誰能出戰，且內部矛盾嚴重；為此，民調機構《美麗島電子報》董事長吳子嘉重砲猛轟藍營，直言若主席鄭麗文不拿出魄力，國民黨可能至少得丟5縣市，而她本人也得黯然下台。民視 ・ 3 小時前 ・ 949
屠龍刀出鞘！終結蔣萬安連任之路？王世堅曝綠營最強王牌
即時中心／顏一軒、陳治甬報導九合一大選倒數321天，民進黨尚未拍板台北市長參選人，除已表態的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農外，綠委王世堅今（11）日替黨內台南市長初選擬參選人陳亭妃助陣時點名，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨秘書長徐國勇、綠委莊瑞雄與前立委高嘉瑜都是學養俱佳、才德兼備的人選，並強調「我完全沒有在考慮（選市長）這件事」。民視 ・ 4 小時前 ・ 242
保麗龍、氣泡紙別亂丟！環保局：最高罰6000元
生活中心／林依蓉報導隨著農曆新年即將到來，民眾紛紛展開大掃除。然而，許多人習慣將保麗龍與氣泡紙併入一般垃圾，或在未經分類的情況下直接丟入資源回收桶。環保局提醒，此舉恐觸犯《廢棄物清理法》，違者最高可處新台幣6,000元罰鍰。呼籲民眾在清理家中廢棄物時，務必遵守分類規定，以免因一時疏忽導致荷包失血。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 67
「你們殺了不該殺的人」！川普證實美軍介入評估 伊朗情勢急升溫
伊朗國內動亂持續擴大，針對當局暴力鎮壓示威者的行為，美國總統川普於當地時間11日在空軍一號上向隨行媒體談到伊朗時發出嚴厲的警告。川普直言，伊朗政府正在跨越美國容忍的「紅線」。他向記者表示：「似乎有一些不該死的人被殺害了……他們（伊朗政權）完全是透過暴力來維持統治。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 84
告別冷氣團！下週飆28℃專家曝「變天時間」
生活中心／李筱舲報導未來一週天氣出爐！天氣風險公司WeatherRisk指出，今（11）日雖然天氣寒冷，但從明（12）日開始就要轉暖了，尤其是「這天」各地氣溫回升顯著，高溫可能來到24至28度，大家可以好好把握這段冬日暖陽。而下波冷空氣預計將在下週六抵達，不過強度並不強，預估僅為一般的東北季風程度。民視 ・ 22 小時前 ・ 4
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 2 天前 ・ 28
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝
告別厚外套 這天高溫有機會飆28度！下波冷空氣時間曝EBC東森新聞 ・ 20 小時前 ・ 發表留言