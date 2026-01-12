曼達尼當選紐約市長，民主黨喜憂參半？為何「社會主義者」近年在美崛起？

文：劉安文

紐約市新任市長曼達尼（Zohran Mamdani），以約50%的得票率贏得選舉，大勝另外兩名對手──民主黨建制派，這次獨立參選的前州長古莫（Andrew Cuomo），以及共和黨候選人，脫口秀主持人斯留瓦（Curtis Sliwa）。

這位年輕的民主社會主義者是紐約市政壇中的新面孔，然而所帶動的全國性運動與政治趨勢並非新的現象。某種程度上，紐約市選舉是全國政局的縮影。對於許多年輕美國人來說，現有的制度已經過時，而年長的政客脫離現實，無法應對美國日益嚴峻的貧富差距，與日漸高升的生活成本。

廣告 廣告

近年來，在美國各地的民主黨初選中，新一代的民主社會主義者接連獲勝，不僅如此，在2016與2020年的民主黨總統初選中，自稱「民主社會主義者」的桑德斯（Bernie Sanders）僅以幾票之差失去提名。

然而，在一個堅定反共、重視個人自由與資本主義的美國，為何「社會主義者」能夠崛起呢？民主社會主義究竟是什麼？又為什麼它對許多美國人具有如此強大的吸引力？曼達尼的勝利意味著什麼？在民主黨正破碎支離的狀態下，曼達尼可以給民主黨帶來一絲曙光？

美國新一代的社會主義者何去何從？

自2016年以來，現任佛蒙特州（Vermont）參議員桑德斯，一直是美國政壇的中流砥柱，也是美國政治能見度僅次於川普（Donald Trump）的政治人物之一。他頭髮蓬亂，魅力洋溢，是美國參眾兩院為數不多的無黨籍議員。

雖然在參議院多數時與民主黨站在一起，他卻不屬於參議院的建制派。過去20多年來，他不斷地在參議院的講台上痛批億萬富翁，並提倡「民主社會主義」（Democratic Socialism）。

桑德斯早在1981年，以無黨籍身分當選佛蒙特州「柏靈頓」（Burlington）市長，此後，在2006以64.5%的得票率贏得參議員的選舉。桑德斯深受人民愛戴，根據YouGov的民調，48%的受訪者表示支持他，遠遠超過川普在同一份民調的35%與拜登（Joe Biden）的43%，不過還遠低於歐巴馬的55%。

在民主黨處於支離破碎，難以對付川普的狀態下，無論桑德斯前往民主黨或共和黨執政的州，他的「反抗寡頭統治巡迴活動」（Stop Oligarchy Tour）皆能吸引廣大人群。

在巡迴活動的場合中，桑德斯強烈批評川普，與其百億富翁支持者正在破壞美國的民主，且企圖在美國建立「寡頭統治」。

雖然桑德斯是無黨籍的議員，卻在2016與2020年參加民主黨的初選，曾兩度差點擊敗黨內有權有勢前任國務卿希拉蕊（Hilary Clinton）與前任總統拜登（Joe Biden）。不過，桑德斯今年已滿84歲，無法再度角逐總統大位，儘管如此，他所發起的社會運動並不會在此告一段落。

在2018年，紐約州第14選區的年輕民主社會主義者，寇蒂慈（Alexandria Ocasio Cortez，AOC），擊敗了擁有20年國會議員資歷的，民主黨眾議員黨團主席克勞利（Jospe h Crowley），此結果震驚了民主黨建制派。

同年，在密西根州13選區，另一位民主社會主者特萊布（Rashida Tlaib）贏得選舉。此外，在麻州第7選選區，自稱是民主社會主義者的普萊斯利（Ayanna Pressley）也成功當選議員。

而最令人震驚的是，在今年6月底在紐約市長民主黨初選中，沒沒無聞的州議會議員曼達尼大獲全勝，以56%的得票率，擊敗民主黨建制派前州長古莫。

曼達尼、寇蒂慈、特萊布與普萊斯利皆為50歲以下的政治人物。特萊布也是第一位巴勒斯坦裔議員，而寇蒂慈精通西班牙語，父母來自美國的自治領地，波多黎各。

由此來看，曼達尼並非孤例，而是全國性廣泛現象的縮影；在美國各地，年輕的社會主義者正挑戰民主黨的建制派。與前幾位議員一般，曼達尼是移民，是烏干達的印度裔，7歲時隨著其父母一起移居紐約市，如今尚未滿35歲。可以說，美國政治的新時代由此誕生？

民主社會主義究竟是什麼？

在美國，社會主義與馬克思-列寧的意識形態沒有太大的關係。

黑人民權運動領袖金恩博士（Doctor Martin Luther King）曾將民主社會主義定義為「照顧弱勢與重新分配財富的制度。」他說過：「無論你稱它為民主，或稱它為民主社會主義，在這個國家，為了上帝所有的孩子，必有更公平的財富分配。」

在接受《CNN》的採訪當時，曼達尼引用金恩博士的話，強調他的社會主義重點在於照顧弱勢以及降低紐約市的生活成本。

曼達尼與桑德斯所倡議的政策，例如全民健保，免學費大學與社宅建設，嚴格來說，更接近於北歐國家的「社會民主」（Social Democracy），一種具有強健福利國家的高度管制的資本主義。

民主社會主義的浪潮將如何影響美國未來走向？

目前，這個運動的政策聚焦於國內議題，譬如建立類似台灣的健保制度，提高富人稅率，提供年輕人免學費的教育，以及降低生活成本。

在外交政策方面，寇蒂慈與桑德斯的官方網站，花了不少篇幅批評美國的中東政策，但相關台灣的發言少之又少。

不過，自從烏克蘭遭到俄羅斯入侵以來，桑德斯始終力挺烏克蘭，並在2020年的CBS採訪中表示，若是中國攻台，其將採取行動。然而，寇蒂慈與曼達尼卻從未直接談及台灣。

整體而言，民主社會主義者對外國戰爭抱持懷疑態度，希望儘量避免所謂的永久戰爭（Forever Wars）。儘管台海危機與烏俄戰爭，和美國的中東戰爭的性質截然不同，在許多美國人眼中，差別不大，都是發生在遙遠地方的衝突，與他們的日常生活沒有直接的關係。

為什麼曼達尼與桑德斯如此受歡迎？

近年來，美國的生活成本大幅上升，加上大學學費居高不下，在此情況下，許多年輕人無法成家立業、順利求職。

在採訪中，一位從事律師助理的年輕紐約市民瑞貝卡・李（Rebecca Lee）談到，自疫情爆發，紐約市的生活成本急遽上升，她的房租幾乎翻倍，市內大學助學金大幅減少，捷運與公車費也多次上漲。其也補充，有許多朋友每週日到家家戶戶，鼓勵人們投給曼達尼。

她讚賞曼達尼的接地氣，具有親民形象與支持LGBT立場，李尤其喜歡曼達尼多次提過他很愛他的妻子。

儘管李認為他是三位候選人當中「最不爛的選擇」，她仍然對曼達尼抱持懷疑態度，並直言：「他只讓我們看到他要我們看到的。」

當被問到社會主義對她而言有何意義時，李說：「我知道社會主義的形象不好，但對我來說，它具備民有，民治，民享」她補充道：「我認識很多人因為醫療保險無法賠償而不敢去看醫生」。

曼達尼、桑德斯與寇蒂慈，具有親民又接地氣的形象，並且願意推行直接幫助面臨成家立業困難的年輕人，這與高高在上的兩黨建制派成鮮明的對比，對不少人而言，他們象徵著「希望」。

此次並非第一次

自工業革命以來，美國歷任總統曾試推行與民主社會主義運動，之主張高度類似的政策，其中兩個最廣為人知的例子包含小羅斯福（Franklyn Roosevelt）總統的「新政」（New Deal）以及1960年代的「偉大社會」（Great Society）計畫。

「新政」建立美國版的勞保，所謂的社會保障（Social Security），建造全國各地的基礎建設以及通過各個消費者保護法。隨著甘迺迪總統（John F. Kennedy）遭到暗殺，繼任總統強森（Lyndon Johnson）開始推動一些列的關鍵政策，即所謂的「偉大社會」，旨在消除貧困與照顧弱勢。

強森透過偉大社會向貧窮宣戰（War of Poverty），建立提供低收入者與年長者醫療保險的（Medicare）與（Medicaid），並增加教育的投資，建立協助低收入者購買食品的「補充營養協助計劃（SNAP）。不過，「偉大社會」與「新政」仍無法建立完整的福利國家。

儘管美國是全球最大經濟體，在關鍵產業上遙遙領先所有其他的國家，其社會福利水平卻遠遠落後於其他已開發國家。歷任美國總統希望推動全民健保與更完善的社會福利，但每次因為美國文化注重個人自由與小政府主義而困難重重。

曼達尼是民主黨的未來？

民主黨的建制派仍然對社會主義抱持懷疑，在《CNN》的民眾座談會，前議長裴洛西（Nancy Pelosi）被問到民主社會主義是否民主黨的未來時，她回應説：「謝謝您的問題，但是我必須說，我們是資本主義者」。

今年的Gallup民調顯示，僅有39%的美國人對社會主義抱持正面的態度，然而，同一個民調顯示，只有54%的美國人對資本主義抱持正面態度，從2021年的60%下降6%，創下歷史新低。同一份民調也發現，66%的民主黨支持者對社會主義持肯定的態度，而74%共和黨支持者依然堅定反對。

儘管美國人對社會主義的態度逐漸改變，除了桑德斯之外，大部分的民主社會主義政治人物在民主黨大票倉外，支持率仍然非常低。

YouGov民調顯示，曼達尼市長的全國支持率為33%，寇蒂慈為43%。也正因如此，許多評論員正揣測寇蒂慈是否投身2028年的總統大選，然而，如若從民調來看，其於普選中的表現可能不佳。

儘管他們在全國層面缺乏競爭力，寇蒂慈與曼達尼仍可能影響美國政治未來走向。

加拿大政治家道格拉斯（Tommy Douglas）所領導的「平民合作聯盟」（Co-operative Common wealth Federation），與美國的民主社會主義運動有許多相似之處。兩者皆主張社會民主政策，都挑戰國家的建制派，且在全國選舉缺乏競爭力。

雖然如此，道格拉斯與他的運動，仍然從加拿大政治的邊緣，徹底改變了加拿大的公共政策。

在2004年的加拿大公視節目「最偉大的加拿大人」（The Greatest Canadian）中，加拿大人被問到哪一位歷史人物是最偉大的，道格拉斯被冠上「最偉大的加拿大人」。

由此可見，道格拉斯的成就被廣大的加拿大民眾的肯定。道格拉斯是曾任薩斯喀徹溫（Saskatchewan）省長，雖然他與他的政黨在全國選舉缺乏競爭力，還被譽為「加拿大醫療保險之父」（The Father of Canadian Medicare）。

道格拉斯於1904年出生在蘇格蘭，14歲時隨著家人移居加拿大溫尼辟市（Winnipeg），與曼達尼同為移民。

1944年的薩斯喀徹溫省選舉中，道格拉斯所屬政黨大獲全勝，他不僅贏得省長大位，在省會他所領導的「平民合作聯盟」獲得53分之47的席位。從1944年到1961年，作為省長，道格拉斯大力推行改革，包括建立全北美第一個全民健保制度。

1971年之前，加拿大各省已陸續建立自己的全民醫療保險，在1984年，加拿大國會通過「加拿大健康法案」（Canada Health Act），一舉成立全國健保標準。

即便道格拉斯後來所創立的新民主黨，從未在加拿大的中央政府掌權，卻在薩斯喀徹溫省推行了不少社會民主政策，進而影響加拿大全國的政局，為加拿大全民健保的奠定基礎。

由此可見，儘管道格拉斯從未擔任過加拿大的總理，他仍能發揮影響力，或許曼達尼與桑德斯在美國的政局，可以扮演類似的角色。

曼達尼希望擴建社宅，提高有錢人的稅率，廢除公車費與建立公營的超市，若是這些政策在紐約或成功地付諸實行，也許美國其他的地方政府會跟著學。

曼達尼，桑德斯與寇蒂慈的崛起並非歷史偶然，他們的發言與政策呼應年輕美國人的心聲，他們試圖解決美國社會的生活成本危機，與根深蒂固的貧富差距，對許多人而言是象徵著希望。曼達尼與其他民主社會主義者在美國能否成功地實行，仍有待觀察。

在民主黨鐵票倉外難以贏得選舉，不過仍有機會在他們所執政的地區推動歷史性的改革，藉此間接改變美國的政治文化與社會福利。

延伸閱讀

「連心肺復甦時間都沒有」：伊朗醫護形容醫院被死傷抗議者壓垮

讀《地球之路》：歷史不只是國界與權力的遊戲，更是氣候變遷與人類反應的交織