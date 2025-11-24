曼達尼當面指法西斯主義、獨裁者 川普：不介意、這並不算侮辱

美國紐約市長當選人曼達尼（Zohran Mamdani）於23日的採訪中表示，儘管他承諾將與美國總統川普（Donald Trump）合作為紐約市民服務，但他仍然相信川普是法西斯主義者，並對民主構成威脅。

美國紐約市長當選人曼達尼。（圖／《美聯社》）

《Axios》報導，美國總統川普與紐約市長當選人曼達尼於21日在白宮橢圓形辦公室會面，儘管兩人過去曾有激烈言詞交鋒，此次會面卻出乎意料地友好。

川普在會後的記者會上多次為曼達尼辯護，並給予讚賞。「我遇見了一個非常理性的人」、「一個真正希望紐約再次偉大的人」。會面中最引人注目的時刻之一是當記者詢問曼達尼是否認為川普是法西斯主義者時，川普打斷並說：「沒關係，你可以直接說是，我不介意。」曼達尼隨後簡短地回答「是」，川普則輕拍曼達尼的手臂，展現出意外的輕鬆氛圍。

當被問及曾稱川普為「獨裁者」的言論時，曼達尼迴避了直接回應，表示：「我們對立場和觀點非常清楚，我真正欣賞總統的是我們的會面不專注於分歧之處，而是專注於我們共同為紐約市民服務的目標。」對此，川普幽默回應：「我被罵過比獨裁者更難聽的，所以這並不算侮辱。」

川普與曼達尼於21日在白宮橢圓形辦公室會面，雙方互動意外友好。（圖／《美聯社》）

關於兩人對紐約市移民及海關執法局（ICE）的不同立場，川普表示他們將共同努力確保人民安全。川普表示，他希望將兇手、毒販、以及一些非常壞的人驅逐出境，確保紐約安全。最終，安全的紐約將成為偉大的紐約。

然而，曼達尼在23日播出的《全國廣播公司》「會見記者」節目中重申，他仍然認為川普是法西斯主義者和對民主的威脅，儘管他承諾將與川普合作為紐約市民服務。

此前，川普曾在今年7月威脅說，如果曼達尼不允許聯邦移民官員在紐約市逮捕無證移民，他將逮捕曼達尼。而曼達尼則堅持自己的立場，在本週表示，在他擔任市長期間，紐約警察局將負責維護公共安全，而不是協助移民及海關執法局。

