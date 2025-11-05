曼達尼笑稱白宮未祝賀他勝選 準備與川普談生活成本問題

當選紐約市長的民主社會主義者曼達尼(Zohran Mamdani)5日表示，他已經準備好要針對生活支出議題，和他的主要批評者、美國總統川普(Donald Trump)進行接觸。

這位穆斯林裔美國議員從一個不被看好的候選人迅速崛起、到成為市長當選人，讓觀察家大感震驚。他在一場簡報會上開玩笑說，白宮到現在還沒聯繫他表達祝賀。

曼達尼說，他仍有興趣針對如何共同努力來服務紐約客與川普進行對話，其中一項就是兌現有關生活支出的競選承諾。

就像川普一樣，曼達尼也把高昂的生活支出、通貨膨脹影響、以及不斷上漲的食品雜貨支出，當作競選的核心議題，並且擊敗了前州長古莫(Andrew Cuomo)的競選綱領。

曼達尼表示，他認為川普要記取的教訓是，光是診斷出美國勞工階級的生活危機還不夠，而是必須提出對危機的解決之道。

曼達尼並公開批評川普自己在競選時承諾要解決食品價格飆漲，卻在政府停擺時試圖暫停食物援助。

在靠著承諾市區公車免費、控制租金、托育免費而贏得選舉後，曼達尼表示，「將讓全美的共和黨人感到害怕的是，我們真的會去兌現這些承諾的事實」。

曼達尼5日還介紹了將共同領導過渡團隊的5位女性，其中包括前總統拜登(Joe Biden)政府的聯邦貿易委員會(Federal Trade Commission)主席李納汗(Lina Khan)、以及因為不滿前紐約市長亞當斯(Eric Adams)配合川普政策而請辭的前副市長托瑞斯-斯普林格(Maria Torres-Springer)。(編輯：鍾錦隆)