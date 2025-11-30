曼達尼納反車派人士入交通委員會 恐將引發駕駛反彈

福納斯長期倡議限制私家車輛使用道路，並積極發展公共交通和步行空間，他加入曼達尼的交通委員會團隊中，恐引發駕駛人士的反彈。(記者范航瑜╱攝影)

候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)近期任命「交通替代」(Transportation Alternatives)執行長福納斯(Ben Furnas)，進入他的交通、氣候及基礎建設轉型團隊成員。福納斯長期倡議限制私家車輛使用道路，並主張發展公共交通和步行空間，其加入曼達尼團隊後提出的政策意見，恐將引發駕駛群體的強烈反彈。

福納斯本周獲任命，而在「交通替代」本月初已公布完整的「新政府交通藍圖」中，政策清單超過80項，包括在城市道路中央興建遊樂場，將周邊街道改造成死路(cul-de-sac)，以解決所謂的「遊樂場沙漠問題」；另一方面也主張在市內所有學校外推動「學校街道」，封閉校園周邊道路。

目前全市近3000所學校中，僅有72所採用此措施。此外，他們也希望在所有主要路線上增設公車專用道，模式類似於14街的「公車專用道」。藍圖也主張在地鐵站周邊「重新配置」大量停車位，改建成更寬的人行道、更大的公車候車亭、自行車停放架、座椅、「微型森林」甚至公廁。

曼達尼的競選政見主張免費公車，但據悉交通替代的政策要求遠超此範圍。市議員霍登(Robert Holden)批評，若新政府放任這些團體「把街道變遊樂場、向駕駛開戰」，將危害公共安全與生活品質。另一方面，現任市交通局長羅格貴茲(Ydanis Rodriguez)盛傳將在新政府中繼續任職，霍登稱羅格貴茲是有史以來最差的交通局長，並表示這顯示未來情況「可能非常糟糕」。

疫情期間飽受批評的露天街邊餐廳結構，也可能在曼達尼市府中全面回歸。批評者指出，交通替代與市府之間長年保持密切關係，而福納斯進入交接團隊，將讓該組織有能力在新市府的交通局中安插更多理念相同的人士。

面對批評，福納斯強調其政策對駕駛也有利。他表示，若更多市民能以公車或自行車出行，交通量減少後，仍需開車的人反而能更快、更安全地到達目的地。他接著以堵車費的效果為例，稱曼哈頓交通流暢度提升，縮短通勤時間。

