曼達尼若當選紐約市長 民主黨陷左傾憂慮
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）紐約市選民極有可能在4日舉行的市長選舉中，高票選出左派州眾議員曼達尼擔任市長。由於民主黨支持者傾向中間路線，標榜民主社會人士的曼達尼大拋社會福利政見，吸引不少年輕選票，民主黨建制派憂慮將影響未來選情。
34歲的曼達尼（Zohran Mamdani）今年夏天在民主黨紐約市長初選快速崛起，雖然僅有3屆紐約州眾議員資歷，從個位數支持率，攀升大幅超前原為同黨籍的競爭者現任市長亞當斯（Eric Adams）與前紐約州長古莫（Andrew Cuomo）。
紐約市為全球金融重鎮，長期為民主黨票倉，曼達尼民主社會人士的立場支持提高富人稅率、強化社會福利，讓具影響力高資產人士感到不安。「紐約時報」（New York Times）報導，不分黨派的反曼達尼勢力背後運作僅留古莫力拚，但亞當斯9月底退選，共和黨候選人斯里瓦（Curtis Sliwa）不退，部分民調顯示古莫與斯里瓦支持度相加仍未超過曼達尼。
曼達尼在紐約力壓獨立參選的民主黨老將，民主黨高層憂心過度向左轉不但無法像總統川普（Donald Trump）掀起「讓美國再次偉大」（MAGA）運動，反而可能丟掉全國性中間選民，對2026期中選舉未必有利。
紐約市可能急速向左轉，加劇民主黨內路線之爭。民主派選前僅有無黨籍自由派聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）、民主黨進步派眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）與眾院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）公開支持。
民主黨參院領袖舒默（Chuck Schumer）與資深參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）等都未表態。
傑福瑞斯到10月24日才低調表態支持，並指出曼達尼堅持處理什麼都貴的危機，清楚表明要當包括不支持他在內的紐約市民的市長。傑福瑞斯寫道「我支持他及全紐約市所有的民主黨選票」。
前總統歐巴馬（Barack Obama）2日致電曼達尼也未公開支持，僅強調曼達尼競選活動令人印象深刻，對他的關注超越成功的競選活動。
距離下屆美國總統選舉還有3年，民主黨欠缺領袖與具號召力、年輕、中間路線的可能角逐者；川普領導下的共和黨接班新銳浮現，摩拳擦掌形塑曼達尼為左傾的民主黨領袖，並將民主黨定位為社會主義與左傾政黨。
民主黨前任總統卡特（Jimmy Carter）、柯林頓（Bill Clinton）與歐巴馬、拜登（Joe Biden）政策傾向傳統路線，歐巴馬上任後進步派崛起，但未脫離政黨方向，黨內高層憂心聲勢浩大的曼達尼無益拓展票源。（編輯：張芷瑄）1141104
其他人也在看
中信金融管理學院攜手地方助力偏鄉教育落實 女籃成典範代表
為落實教育公平並實踐大學社會責任，中信金融管理學院（下稱「中金院」）於10月31日舉辦「公益育才輔導就業暨偏鄉原民教育合作意向書簽署活動」，攜手國立暨南國際大學附屬高級中學（下稱「暨大附中」），...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
紐約市長選舉川普挺古莫 威脅曼達尼勝選砍撥款
美國共和黨籍總統川普(Donald Trump)3日表示，如果民主黨候選人曼達尼(Zohran Mamdani)贏得紐約市(New York City)的市長選舉，他將會限制對這座城市的聯邦資金，他並呼籲支持者把票投給前紐約州長古莫(Andrew Cuomo)。 川普在「真實社群」(Truth Social)發文說，一旦曼達尼勝選，除了規定的最低限度之外，他非常可能不會對紐約市提供聯邦資金。 紐約市將在4日投票選出市長，根據民調，民主黨紐約州眾議員曼達尼的支持度，領先獨立參選的古莫、以及共和黨候選人斯里瓦(Curtis Sliwa)。 古莫在民主黨初選敗給曼達尼之後，以獨立候選人身份參選；而斯里瓦則是民間巡邏隊「守護天使」(Guardian Angels)的創辦人。 川普發文說，投票給斯里瓦只會對曼達尼有利，呼籲支持者轉而支持古莫。「不論你個人是否喜歡古莫，你其實別無選擇。你必須投給他，並希望他能有出色的表現」。 曼達尼出生於烏干達，他在6月24日的民主黨初選中獲得壓倒性勝利，令政治觀察家感到驚訝。而川普在整個紐約市長的競選過程中抨擊曼達尼，甚至將自稱為民主社會主義者的曼達尼形容為共產中央廣播電台 ・ 1 小時前
曼達尼爆紅 紐約市長選舉背後角力還有川普
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）民主黨紐約市長候選人曼達尼憑藉網路迷因與短影音吸引大批年輕世代支持者，但背後還有現任總統川普隱形角力。曼達尼在川普「讓美國再次偉大」風潮下，掀起另一股抗川潮，兩人猶如彼此的最佳助選員。中央社 ・ 32 分鐘前
北韓名義元首金永南97歲逝世 金正恩靈前致哀
（中央社首爾4日綜合外電報導）北韓國營媒體報導，北韓的典型官僚金永南逝世。他因終身效忠金氏家族，擔任北韓名義上的國家元首長達20年。北韓領導人金正恩今天前往金永南的靈前，對其逝世表達深切哀悼。中央社 ・ 43 分鐘前
美學者：川普私下表示不想讓習近平「如願以償」
（中央社記者鍾佑貞華盛頓3日專電）川習會未提台灣引發討論，各界試圖拿捏川普對台政策走向。美學者易明今天指出，據政府消息，川普曾表示不想讓習近平「如願以償」。川普本人則公開說，台灣離中國近、距美國遠，但這無關緊要，習近平了解犯台後果。中央社 ・ 1 小時前
紐約有望出現首位穆斯林市長 歐巴馬罕見致電曼達尼稱願任顧問
美國紐約市長選舉將於週二（11/4）登場，選戰如火如荼之際，美國媒體透露，前總統歐巴馬近日致電民主黨市長候選人曼達尼，不僅讚揚其競選表現，還表示願意在未來擔任他的顧問。太報 ・ 1 天前
美媒：黃仁勳盼川普放寬晶片輸中 盧比歐等官員反對
（中央社記者廖漢原紐約3日專電）「華爾街日報」報導，美國國務卿盧比歐等官員反對輝達執行長黃仁勳遊說總統川普放寬晶片輸中限制，導致川習會未討論輝達Blackwell晶片。川普經常諮詢黃仁勳，曾改變政策同意H-20晶片恢復銷售中國，不過這回合反對派官員勝出。中央社 ・ 1 小時前
白宮推惡搞網頁諷民主黨阻政府重啟 稱傑佛瑞斯「廉價歐巴馬」
白宮上周末推出一款模仿MySpace風格的惡搞網頁，嘲諷並譴責國會參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)與眾院...世界日報World Journal ・ 18 小時前
快沒飯吃了！川普政府動用緊急資金 支付部分食物券援助
美國聯邦政府停擺，看不到任何解決跡象，4200萬人賴以維生的食物券恐斷炊，美國總統川普政府表示，將動用緊急資金 支付部分援助。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，美國農業部在法庭文件表示，政中廣新聞網 ・ 2 小時前
川執政滿意度掉！近6成不滿 紐約將選出34歲市長
美國總統川普重返白宮邁入第十個月，上台後他大舉擴張行政權，內政、外交著力都頗深，但根據最新民調，滿意他執政表現的僅約四成，近六成美國成人不滿。週二，美國將舉行州和地方選舉，為了拚明年期中選舉氣勢，民主黨請出前總統歐巴馬，為黨候選人站台。兩場州長選舉，民主黨在維吉尼亞州大幅領先，紐澤西州則選情較激烈。而全美最大城紐約市，儘管川普點名批評，但34歲的民主社會主義者曼達尼，很可能將成為紐約市首位穆斯林市長。TVBS新聞網 ・ 13 小時前
川普宣布重啟核試 芬蘭總統：核武新時代開啟
在美國總統川普宣布將重啟核試驗後，芬蘭總統史塔布（Alexander Stubb）3日指出，「1個新的核武時代」已經開始。史塔布在赫爾辛基的演說中表示，「嚇阻的邏輯」以及「超級強權之間的戰略穩定」，正經歷變化，「我們已經進入1個新的核武時代，不幸的是，核武的重要性正在上升。」自由時報 ・ 3 小時前
黃暐瀚：鄭麗文2028年成為總統機率超過5成
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文昨天上任，致詞時提到要將國民黨「從羊群變獅群」、甚至是成為「台灣王者」，讓前總統馬英九忍不住落淚。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，馬英九之所以流淚，從鄭麗文身...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
讓敵軍深陷泥淖！波蘭、芬蘭著手濕地重建 增強東翼防禦力
烏克蘭曾在2022年初，炸毀水壩形成濕地，用以阻擋俄軍推進，意外引起歐洲多國關注。波蘭與芬蘭正考慮恢復乾涸的泥炭地，藉由注水重建濕地，打造天然屏障，同時兼顧環境保護。泥炭地雖僅占全球陸地面積3%，卻能儲存相當於森林兩倍的碳，是重要的氣候緩衝區。德國之聲報導，芬蘭政府已著手評估具體計畫；波蘭則將泥炭地納入「東部之盾」防禦策略；德國則因其樞紐的角色，目前暫無計畫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
放話曼達尼當選紐約市長不給聯邦資金 川普：錢只會白白浪費
美國總統川普聲稱，如果曼達尼本周被選為美國最大城市紐約市市長，他將不願意向他的家鄉紐約提供聯邦資金。（戚海倫報導） 英國廣播公司BBC報導，川普在受訪時說，如果民主黨的紐約州眾議員曼達尼當選紐約中廣新聞網 ・ 1 小時前
Fed官員鷹派言論支撐，紐約匯市週一美元指數小揚0.07%
【財訊快報／劉敏夫】紐約匯市週一美元兌換一籃子主要貨幣小幅上揚，因為儘管美國製造業數據遜於預期，在聯準會官員就貨幣政策前景仍發表相對鷹派評論。追蹤美元兌換6種主要貨幣的美元指數上揚0.07%，報99.873。美元兌歐元升值0.0017美元，報1.1520美元兌換1歐元；美元兌日圓升值0.23日圓，報1美元兌154.22日圓；美元兌換瑞郎升值0.0035瑞郎，報1美元兌0.8081瑞郎。歐元兌日圓貶值0.01日圓，報1歐元兌177.66日圓；歐元兌瑞郎升值0.00250瑞郎，報1歐元兌0.93080瑞郎。英鎊兌美元貶值0.0012美元，報1英鎊兌1.3140美元；加幣兌美元貶值0.0046加幣，報1.4056加幣兌1美元。ISM製造業指數顯示，美國10月製造業活動連續第八個月萎縮。該指數報48.7，而市場預期為49.5。此外，聯準會芝加哥分行行長Austan Goolsbee表示他擔心通膨問題，並稱尚未對12月是否降息作決定。聯準會理事庫克(Lisa Cook)指出，勞動力市場可能進一步走弱；聯準會舊金山分行行長Mary Daly稱官員們應該對12月採取行動的可能性「保持開放態度」。匯市財訊快報 ・ 58 分鐘前
俄軍續進犯 分析：烏克蘭10月遭奪461平方公里
（中央社基輔3日綜合外電報導）法新社對於華府智庫「戰爭研究所」數據的分析顯示，俄羅斯軍隊10月持續在烏克蘭緩慢推進並占領了461平方公里領土，且重點仍鎖定烏國東部頓內茨克（Donetsk）地區。中央社 ・ 3 小時前
前支聯會副主席鄒幸彤申請撤銷「煽顛」公訴被駁回
香港最高法院今天(11月3日)駁回已解散的支聯會前副主席鄒幸彤要求終止對其涉嫌顛覆國家政權指控進行審判的申請。前支聯會3名正副主席煽顛案將於明年1月22日開庭。德國之聲 ・ 9 小時前
女星才剛新婚驚覺這件事「很不一樣」 前主播認了不想嫁女兒
岑永康在舞台劇《一村喜事：康樂隊來了》中飾演村長，黃云歆則是村長請來的婚禮主持人，兩人接受王偉忠在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪。黃云歆秀出自己精心模仿的越南腔國語，讓岑永康也使出馬來西亞腔回覆，加上王偉忠的標準國語，一時錄音間裡南腔北調，像眷村一樣熱鬧。鏡報 ・ 1 小時前
你真的會相信機器人來照顧你的晚年生活嗎？
這聽起來像是科幻電影裡的情節，但一些科學家認為，這項新技術可以幫助緩解英國醫療體系的壓力。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
影/五楊5大小車慘烈事故！BMW女遭客運撞「臉重創扭曲」慘死
現場就已經失去生命跡象！五楊高架道路昨（3日）晚間發生重大車禍，一共5輛大小車撞成一團，下車查看時被國道客運撞擊的女駕駛，面部重創扭曲搶救仍宣告不治。中天新聞網 ・ 1 小時前