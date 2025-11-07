曼達尼談施政力推全民托育 承諾透明溝通打造開放市府

紐約市候任市長曼達尼(Zohran Mamdani)正緊鑼密鼓組建他的市府團隊，確保在上任即做好準備履行競選期間承諾的願景；他也表示，全民免費托育、幫扶小商家及保持與市民的直接溝通將成為施政重點。

他在與WNYC的專訪中表示，他的首要目標是在明年1月1日入主市府前做好即刻執行的準備。曼達尼交接團隊的四位成員均為女性，均具備聯邦或市府工作經驗。他說，「這樣的團隊能幫助我們建立市政框架，讓施政前100天就能採取具體行動，應對紐約的生活成本危機」。

曼達尼競選期間的重要政綱之一是推廣全民免費托育；他指出，自己非常認可州長霍楚(Kathy Hochul)將2026年稱為「托育之年」的說法。他表示，將制定明確時間表實現全民托育的承諾，確保六周至五歲大的所有兒童都能獲得托育服務。

盡管霍楚曾出言反對曼達尼加徵「富人稅」政策，但兩人在托育議題上相似的看法也是促成霍楚背書曼達尼的主要原因。在她任期內，霍楚將兒童稅收抵免額提高了三倍，使每名四歲以下兒童的家庭可獲得最高1000元補助；她也於本財年預算中為托育服務撥款22億元。霍楚上月表示，「我曾與曼達尼討論過如何實現全民托育，我相信我們能做到」。

此外，曼達尼也指出全市小商家正面臨繁瑣的執照申請程序，他表示將簡化市府內部流程，「讓小企業不僅能開張，還能長久經營」；曼達尼提出，會設立「小商家專員(mom-and-pop czar)」，全面削減50%的罰款與手續費，並簡化商家申請執照與許可的程序。

他說，其競選活動最大的特色是公開與透明，他也希望在入主市府後延續這一精神；「政治應該主動走向人民，而不是問為什麼人民不走進政治」。他承諾將透過與紐約市民直接對話、定期會晤，以及與多元社區接觸，促使更多人參與公共事務討論。

