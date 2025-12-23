曼達尼跨年夜宣誓就任紐約市長 詹樂霞、桑德斯分別主持

曼達尼(中)的宣誓就職將分別由佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(左)、紐約州檢察總長詹樂霞主持。(路透)

不到10天後的新年伊始，紐約市即將迎來新任市長曼達尼。除了2026年1月1日其就職當天的街區派對外，曼達尼的宣誓就職將分別由佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、紐約州檢察總長詹樂霞(Letitia James)主持。

桑德斯表示，為紐約市新任市長主持宣誓是他的榮幸。他說，在民主制度受到挑戰、政治冷感日益加深之際，曼達尼代表了新一代進步派領導人，展現勇氣、正直與團結精神。出生布碌崙的桑德斯過去也曾在2018年為前市長白思豪(Bill de Blasio)第二任期主持宣誓。

曼達尼過渡團隊表示，桑德斯將於元旦下午1時替曼達尼在公開儀式上再次宣誓。屆時，曼達尼也將在市政廳附近的百老匯大道(Broadway)交自由街(Liberty Street)至交穆雷街(Murray Street)路段，於中午11時至下午3時舉辦街區派對。

曼達尼表示，就職典禮將展現新政府的施政優先方向。他說，這不僅是一場就職儀式，更是對競選期間所建立運動、選民所賦予授權，以及即將領導的城市的共同慶祝；「勞動階層的紐約客將是我們施政的核心，我們邀請大家一同走進市政廳，迎接這個政治新時代」。

而在此之前，詹樂霞將在跨年夜(12月31日)午夜為曼達尼主持宣誓就職。活動地點尚未公布，不過近年多選在時報廣場(Times Square)於跨年水晶球降落後舉行。

午夜宣誓時，曼達尼將由家人陪同，象徵其正式接任市長職務。對於主持宣誓，詹樂霞讚揚曼達尼的競選理念，認為他團結了以城市可負擔能力為共同訴求的紐約客，並表示期待與新政府合作，共同實現願景並維護民眾安全。

曼達尼稱詹樂霞、桑德斯兩人是他政治上的啟蒙來源，「能由他們為我宣誓深感榮幸」。他表示，詹樂霞長期代表紐約客對抗強大利益，體現法律面前人人平等的原則；而他本人也與桑德斯價值一致，更曾因桑德斯而萌生從政意念。

民眾如欲參加免費的公開就職典禮，須先在transition2025.com上預約，名額有限；儀式也將在網站同步直播。1月1日同日就職的另有市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)及新任市主計長李文(Mark Levine)。

