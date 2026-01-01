曼達尼跨年就任紐約市長 落實競選承諾成焦點

（中央社記者廖漢原紐約1日專電）新任紐約市長曼達尼在美東時間1日零時，時報廣場降下水晶球的時刻同步宣誓就職。34歲的曼達尼創下多項歷史紀錄，全美關注他如何實踐免費公車、房租凍漲等進步派的競選承諾。

曼達尼（Zohran Mamdani）在紐約州總檢察長詹樂霞（Letitia James）監誓下，於2026年1月1日零時在紐約市政廳地下一處舊地鐵站宣誓就任紐約市長。

曼達尼的父親政治學者馬穆德．曼達尼（Mahmood Mamdani）、母親電影製片人米拉．奈爾（Mira Nair）、妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）與卸任市長亞當斯（Eric Adams）等，在紐約跨年同步時刻，出席這場低調的私人就職儀式。

34歲的曼達尼是紐約第111位市長，也是首位使用可蘭經宣誓的穆斯林紐約市長。

他在簡短的就職儀式表示，這是一生中光耀與榮幸的時刻。選擇在市政廳地下古老的地鐵站就任，是對攸關紐約活力、健康與典範，重要公共運輸的一項試煉。

紐約約有70至80萬穆斯林人口，約佔總人口的1/10。曼達尼使用家族留傳的可蘭經宣誓，具有獨特象徵及傳承意義。

第2場公開就職儀式將在1日下午1時於市政廳廣場舉行。成功輔選曼達尼的紐約市聯邦眾議員歐加修－寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）將發表演說，聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）主持宣誓，4000名登記參加活動的民眾將見證曼達尼就職，之後舉行大型街頭慶祝派對。

左派的曼達尼就職前強調，將實踐進步派承諾，施政著重市民可負擔生活，市區公車免費，擴大道路自行車與行人空間，房租凍漲及提高托育補助等。

曼達尼將領導紐約市府約30萬名公務員與雇員，部分市府機構規模有如聯邦政府。全美關注非民主黨建制派的曼達尼將如何帶領美國第一大城，處理棘手的住宅及治安等問題。（編輯：陳承功）1150101