曼達尼：我是民主社會人士 將大膽管理紐約市政

（中央社記者廖漢原紐約1日專電）新任美國紐約市長曼達尼午夜宣誓就職後，今天舉行對民眾開放的大型就職儀式。他說：「我以民主社會人士身分當選，也會以民主社會人士身分管理市政。」

大批紐約市民參加跨年倒數後，繼續頂著寒風與攝氏零度以下低溫，在市政廳附近排隊參加市長曼達尼（Zohran Mamdani）對民眾開放的就職儀式與街頭派對。

曼達尼與妻子杜瓦吉（Rama Duwaji）接受大批支持者的歡呼，在聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）監誓下，曼達尼手按杜瓦吉手上的可蘭經宣誓。

曼達尼就任創下多項紀錄。他是首位以可蘭經宣誓的穆斯林紐約市長，首位在非洲出生的南亞裔市長。34歲的曼達尼與28歲的杜瓦吉，也是近百年紐約市最年輕的第一家庭，兩人皆為Z世代。

曼達尼向數千參加者發表就職演說，從幼年由非洲烏干達隨家人移民美國，談到紐約市就學，與妻子約會結婚等人生路程。

他在市政廳外廣場演說表示，成千上萬人聚集在紐約下曼哈頓，以重新燃起的希望火焰對抗一月的寒冷。今天開始，團隊將擴大並大膽管理市政。「我要對堅持大政府時代已經結束的人說，紐約市府不會猶豫動用權力改善市民的生活。」

他說：「我以民主社會人士身分當選，也會以民主社會人士身分管理市政。不會因為被指為激進而恐懼，放棄原則。」

桑德斯感謝紐約市民，啟發了全美。他說，感謝紐約民眾為美國帶來希望與願景，大家可以創建不是為少數富人，而是為所有人服務的政府。

民主黨建制派的紐約州長侯可（Kathy Hochul）與聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）出席儀式。侯可不同意曼達尼向富人增稅的選舉政見，舒默在選舉期間未公開表態支持曼達尼。

曼達尼選舉政見包括富人加稅、公車免費、房租凍漲與托育補助普及化等進步派方向，各界關注紐約新市府團隊將如何實踐這些承諾。（編輯：楊昭彥）1150102