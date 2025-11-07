曼達尼、歐凱秀午餐會 進步派共商民主黨新局

歷史性紐約市長選舉落幕後僅一天，迅速崛起的進步派兩大代表人物6日便在皇后區共進午餐餐敘。候任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)當天在傑克森高地(Jackson Heights)一處餐廳會面，討論未來合作事宜。

兩人於尼泊爾料理餐廳Laliguras Bistro見面，這也是歐凱秀最喜愛的餐廳之一。桌上有牛肉餃子(beef momos)、辣味雞肉搭配藏式麵包 (tingmo)、咖哩土豆(aloo dum)等菜餚。據知情人士透露，這兩位民主社會主義者在餐敘中談及民主黨內「世代轉型」的必要性，以及作為進步運動領導者肩負的責任。

廣告 廣告

同一消息人士並指出，兩人也討論如何讓紐約市成為全國民主治理的示範城市。該人士未獲授權公開會談細節，因此僅提供概要性說明。據曼達尼競選團隊說法，這場約一小時的會面，是他當選後第一場政治性會晤。

這次碰面也凸顯雙方都意識到，曼達尼上任後的影響力將遠遠超過紐約市本身。共和黨已宣稱將把曼達尼塑造成「民主黨過於激進」的代表象徵；進步派人士則認為，曼達尼以「可負擔性」為主軸，證明了民主黨進步派仍能獲得大眾支持。

去年曼達尼競選剛開始時，幾乎毫無勝算，他邀歐凱秀到皇后區一家烤肉店，向她介紹自己的市長參選計畫。當時，歐凱秀對於曼達尼是否有機會入主市府還持懷疑態度。然而，正如她在今年6月替曼達尼站台時所回憶，這場競選的起點與她本人當年闖入國會的經歷如出一轍。2018年，年僅28歲的激進派新秀歐凱秀，以政治素人的身分，意外擊敗了政壇老將、聯邦眾院民主黨核心小組主席、前國會議員克勞利(Joe Crowley)、

最終，歐凱秀在民主黨排序投票初選中將曼達尼列為第一順位支持對象。「我們不知道這是否真的能成功，但我們知道，站出來參選本身就是對的，」她當時表示。

更多世界日報報導

贏下該贏的選戰有何可喜？經濟學人示警民主黨莫沖昏頭

裴洛西從政畫句點 川普：「邪惡女人」退休對國家是好事

「反覺醒」奧斯汀大學 獲富豪雅斯1億元捐款