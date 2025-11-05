曼達尼「草根派對式政治」年輕人有共鳴

紐約時報報導，對在新冠疫情中成長、社交停滯、經濟壓力沉重、精神信仰模糊的這一代紐約年輕人而言，參與曼達尼的競選活動，使得政治不再只是抽象的理念，反而成為治療「孤獨」這種流行病、建立社群的方式。

曼達尼的「草根派對式政治」，也激發出2008年歐巴馬「希望」口號的再現。不過曼達尼出生於烏干達，按現行法律出生時必須為美國公民，才能成為正副總統，故曼達尼無緣入主白宮。

曼達尼自一年前便開始醞釀，透過社群媒體吸引Z世代目光，穿梭於海灘、街頭美食節與路跑賽中，用活潑影像與輕鬆語氣拉近距離。他不避諱談生活成本危機，直言初入職場的薪水無法支撐在紐約生存。這種貼近生活的語言，讓許多原本對政治冷感的年輕人感受到共鳴。

這種以「社交即政治」為核心的運動，使曼達尼的造勢活動更像城市派對。年輕支持者形容，他的集會像布朗士啤酒廠的騷薩夜、布希克的舞會或皇后區夜市。政治學者指出，這反映出新世代把「公共參與」視為生活延伸，不再與娛樂、情感分離。

