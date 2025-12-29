曾上節目襲胸小S！男模張越河遭控性侵 拐女大生回家硬上

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

模特兒張越河外型帥氣，學生時期就開始擔任模特，還在信義區知名夜店上班，在社群上相當有人氣，不過今（29）日他卻被爆料根本就是色狼，不僅會偷吃女生豆腐，還拐騙女大生回家性侵得逞。而在事件爆發後，就有網友挖出他過去登上小S的節目《小姐不熙地》時，不慎襲胸、摳小S私密處的爭議。

男模張越河遭控性侵。（圖／翻攝自張越河IG）

根據《鏡週刊》報導，一名女大生表示，自己遭到張越河性侵，接著透露，自己是今年9月透過社群認識張越河，之後因攝影師朋友牽線請對方擔任模特兒，兩人才於10月初第一次碰面。起初張越河並沒有做出任何踰矩行為，但在拍攝結束後，一起用餐期間時，張越河卻開始聊起性話題，讓她感到不自在。

接著，張越河突然告訴她，因為等等要到信義區工作，所以想先帶她回休息，之後再載她到捷運站，當時自己怕耽誤對方行程，所以免強答應了。沒想到回家後張越河竟強吻自己，即使反抗對方仍不停止，後來遭性侵得逞。事後張越河向她認錯道歉，但到警局做筆錄時又改口否認性侵，讓女大生相當氣憤，直接將兩人的錄音檔與對話紀錄交給警方，且強調絕對不會和解。而針對以上爆料，張越河目前尚未做出回應。

其實張越河今年初上節目《小姐不熙娣》時就曾引發性騷爭議。當時張越河與小S一起演情境劇，但他在將小S扶起來的過程中，竟誤觸對方的胸部，小S還大喊：「最後還摳我屁眼！我覺得被羞辱到了！」張越河見狀連忙道歉，並強調是意外，當時此事還登上新聞版面，而外界也以為是節目效果，如今事件爆發，再度掀起討論。

張越河今年初上《小姐不熙娣》時就曾引發性騷爭議。（圖／翻攝自YouTube《小姐不熙娣》）









◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

