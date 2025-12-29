曾上節目誤觸小S私密處！25歲男模遭控硬上女大生 認錯後又稱「雙方合意」

張越河（左圖）曾出現在對小S肢體越界，如今再爆出性侵。翻攝IG@yuehe_091、小姐不熙娣YT頻道

新生代男模張越河今年初因登上電視節目《小姐不熙娣》，與主持人小S演出情境劇時出現襲胸、誤觸私密處等越界肢體接觸而受到關注，當時相關畫面一度被外界視為節目效果，然而有爆料指出，張越河私下誘拐女性做出不當性行為，一名女大生向警方報案提告，張越河接受偵訊時竟稱雙方合意。

小S當時直言認為自己被羞辱到了。翻攝小姐不熙娣YT頻道

據《鏡週刊》報導，女大生A小姐表示，她於今年9月透過社群平台Instagram認識張越河，雙方因工作關係保持聯繫，10月初，她替攝影師朋友牽線邀請張越河擔任拍攝模特兒，並於當日首次見面，A小姐指出，拍攝過程與前段相處皆未出現異狀，對方的態度也未讓她起疑，因此逐漸卸下心防。

拍攝結束後，雙方曾一同用餐，期間張越河以未攜帶錢包為由，由她先行代墊相關費用，隨後，張越河提出先返回其住處短暫休息，再載她前往捷運站搭車，A小姐表示，基於信任及不想影響對方後續行程，最終勉強答應，沒想到卻因此被指侵、強迫口交，事後，A小姐情緒受到極大衝擊，返家後才意識到自己疑似遭到性侵，身心狀況長期處於不安與恐懼中。

張越河外型亮眼，在網路上小有名氣。翻攝IG@yuehe_0910

她表示，張越河事後曾向她道歉、認錯，並試圖以言語安撫，但實質補償與承諾並未兌現，她在案發數日後向警方報案，並一度因情緒動搖考慮是否和解，直到後續得知對方根本是慣犯，才決定堅持提告，A小姐進一步指出，在警方偵訊過程中，張越河改口否認強迫行為，主張雙方為合意，讓她感到憤怒與無法接受。為此，她已將對方認錯的相關錄音與對話紀錄提交警方。

25歲的張越河外型亮眼、身材高挑，學生時期就被相中從事模特兒工作，也曾參與業餘籃球聯賽，並在台北市信義區夜店任職，社群平台追蹤人數超過2萬，具有一定網路知名度。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



